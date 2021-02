Por Ávila recoge las principales reivindicaciones del sector del turismo rural para que "les dejen trabajar"

ÁVILA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, y otros representantes de la formación han mantenido un encuentro telemático con representantes de la plataforma SOS Turismo Rural Castilla y León para hacerse eco de sus principales reivindicaciones, que se resumen en que "les dejen trabajar".

Desde Por Ávila han trasladado su preocupación por la situación actual que atraviesa el sector del turismo rural en la comunidad y, especialmente, en la provincia de Ávila, y han pedido que "se les deje trabajar", ya que se trata de un "turismo seguro" y con una gran importancia en el medio rural, ha informado esta formación.

"El turismo rural repercute, de forma directa, en la economía de los pueblos", por lo que es esencial tener en cuenta su situación particular y "no meter a todos los negocios en el mismo saco, porque no todos son iguales", ha recordado Pascual.

Por su parte, desde la plataforma han coincidido en la necesidad de planificar y coordinar, "desde ya", una desescalada "segura y progresiva", que permita a estos establecimientos empezar a funcionar de nuevo.

La plataforma se ha reunido con diversas entidades y partidos con la intención de que sean incluidos en la mesa de Dialogo Social de Turismo y Hostelería.