Avisos por lluvias y tormentas este sábado en la provincia de Burgos y el sistema ibérico en Soria

Avisos metoerológicos en Castilla y León este 2 de mayo. - AEMET

VALLADOLID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos y Soria volverán a estar en aviso amarillo este sábado como consecuencia de la previsión de lluvias y tormentas por parte de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), según datos recogidos poe Europa Press.

En la jornada de este sábado los avisos afectarán a toda la provincia de Burgos, con "peligro bajo" por tormentas entre las 14.00 y las 22.00 horas, así como por precipitaciones que pueden dejar acumulados de 15 milímetros en una hora. Todo ello, acompañado por granizo y rachas de viento muy fuertes.

La misma situación se prevé en el sistema ibérico en la provincia de Soria, también con avisos por lluvias y tormentas en el mismo tramo horario.