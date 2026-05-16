Ayala agradece a Segovia la cesión de un microbús que permitirá recuperar la línea 15 del centro histórico

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, agradece a Segovia la cesión de un microbús que permitirá recuperar la línea del centro histórico - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha agradecido este sábado al Ayuntamiento de Segovia la cesión temporal de un microbús que permitirá recuperar desde la próxima semana la línea 15 del centro histórico, suspendida tras el incendio que calcinó 39 de los autobuses urbanos de la ciudad durante la madrugada del 21 de abril.

Durante el acto de cesión del vehículo, que ha tenido lugar esta mañana frente a la Catedral de Burgos, y en el que ha estado presente el alcalde de la capital segoviana, José Mazarías, Ayala ha destacado que no habría sido posible restablecer esta línea de otra manera, debido a las "cuestas, curvas y calles estrechas" que componen el recorrido del centro histórico.

La alcaldesa ha señalado que realizarán las revisiones pertinentes al vehículo para poner directamente en funcionamiento la línea, aunque con menor frecuencia, a la espera de que se incorpore otro microbús de renting para ampliar el servicio, además de los otros 15 autobuses urbanos ya anunciados que serán "de reserva".

Asimismo, ha extendido su agradecimiento al resto de Ayuntamientos de Castilla y León, así como al de Madrid, por prestar su ayuda a Burgos para poder "volver a la normalidad en la medida de lo posible", después de un incendio que ha causado daños "enormes" al patrimonio de la ciudad.

Por su parte, el regidor de Segovia, José Mazarías, ha señalado que "el mismo día" en el que se produjo el suceso, se puso "a disposición" de Burgos para colaborar, dentro de las posibilidades de la ciudad de Segovia, que cuenta con una flota de autobuses "mucho más pequeña".

Mazarías ha indicado que el microbús tiene "prácticamente siete años y pocos kilómetros" y no se usa con frecuencia, por lo que no dudaron en cederlo para cubrir la línea del casco histórico, un emplazamiento que es "muy parecido" en ambas ciudades y en el que se necesita "dar servicio principalmente a las personas mayores".