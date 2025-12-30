Ayala hace un balance "muy positivo" del año y se compromete a consolidar los grandes proyectos en 2026

Un momento del desayuno informativo ofrecido por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. - EUROPA PRESS

BURGOS 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha calificado de "muy positiva" la gestión del equipo de Gobierno que preside con "una inversión récord en 2025 de 59,5 millones".

Así lo ha expresado en el desayuno ofrecido este martes y en el que ha augurado que 2026 será el año "de la consolidación y aceleración del cambio". En este sentido, ha señalado que los casi 60 millones "ejecutados o en vías de ejecución", son una cifra "récord" en el Ayuntamiento de Burgos. "Se trata de la mayor inversión realizada en toda su historia", ha apostillado.

Unas cantidades que han facilitado llevar a cabo acciones como la última fase del Bulevar del Ferrocarril, el aparcamiento de El Silo, los carriles bici que "cosen" la ciudad o las obras que demandan "los barrios". Una inversión "muy planificada" basada en una toma de decisiones "valiente" para construir "el proyecto de ciudad" del equipo de Gobierno.

Entre las decisiones "arriesgadas, pero necesarias" estaba la disolución de los consorcios de Villalonquéjar y del Ferrocarril, que ha supuesto "un ahorro de 23,5 millones de euros en intereses". "Con esa cantidad hay dinero para el nuevo Mercado Norte", ha subrayado, como una de las patas del proyecto 'XPande' que supondrá "una transformación urbana sin precedentes en el centro histórico".

En el haber de la gestión de Ayala se han de anotar el centenar de actuaciones que se han ejecutado o están en marcha en los barrios. Entre las ya finalizadas ha resaltado la continuidad del Bulevar del Ferrocarril (2,9 millones), obras en polígonos industriales (siete millones), inversiones en Aguas de Burgos (20 millones del Perte), mejora de 58 pasos de peatones (2,4 millones), el edificio de Policía Local y Bomberos (7,3 millones), el Centro Cívico Oeste (6 millones), la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (3,5 millones), la compra de terrenos del antiguo pueblo de Gamonal (un millón), aparcamientos del Silo, Manuel Altolaguirre e Islas Baleares (más de dos millones) y la fortaleza del Castillo (tres millones).

A ello, ha relatado, se ha de sumar la inversión realizada en los dos últimos años en los polígonos industriales con "más de siete millones de euros para mejorarlos"; la consolidación del "espacio Burgos Industria"; y el apoyo logístico con el tren de mercancías entre Burgos y Valencia al que se han aportado 600.000 euros.

En el Plan de Ciudad, Ayala ha enmarcado acciones de transformación urbana de calado como el plan de peatonalización y soterramiento del tráfico de la calle Santander, dentro del proyecto XPande, que necesitará "otro mandato más para su ejecución"; el Mercado Norte, la creación de la Ciudad del Deporte, con la remodelación del Estadio de El Plantío, y ExpoBurgos.

PROBURGOS

Un capítulo aparte supone el giro de 180 grados dado por la Sociedad de Promción ProBurgos. Ayala ha destacado el trabajo realizado por traer la Copa Mundial de Danza a Burgos que supuso este verano la presencia de más de 25.000 personas y que, a su juicio, ha dado "un impulso a la marca Burgos".

A ello se une el trabajo realizado en conformar una candidatura "sólida" para optar a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Ya se ha presentado el dosier del proyecto con el que Burgos quiere "ser modelo de desarrollo y regeneración para otras ciudades medias europeas".

Y en materia estabilización de la plantilla municipal, "el porcentaje de vacantes se ha reducido al doce por ciento" en funcionarios. El objetivo ha sido "dar estabilidad y calidad al empleo", ha añadido.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por último, a lo largo de este año, el equipo del Gobierno se ha mostrado "crítico" con la conformación de la comisión de investigación que estudia concesiones de suelo público a empresas para la realización de eventos gastronómicos en la ciudad.

El equipo de Gobierno, en el mes de octubre, abandonaba esta comisión al entender que sus "derechos fundamentales" quedaban "vulnerados", como ha explicado la regidora.