BURGOS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el presidente del PP en la provincia, Borja Suárez, han reivindicado este lunes su modelo de gestión en las instituciones locales y autonómicas frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez a seis días de las elecciones del próximo domingo, 29 de noviembre, durante un acto de campaña en la capital burgalesa clausurado por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Ante una nutrida representación de cargos públicos, entre los que se encontraba la mayoría de los concejales del consistorio y el presidente de la Diputación, Ayala ha valorado el funcionamiento de las administraciones dirigidas por su partido, incluida la Junta de Castilla y León, y ha asegurado que a su formación le basta con "enseñar" lo que ya están haciendo en los lugares donde están gobernando.

Asimismo, la regidora ha centrado parte de su intervención en criticar la gestión del presidente del Gobierno, a quien ha acusado de promover la "polarización" y el control de instituciones como Radio Televisión Española (RTVE), el Tribunal Constitucional y el CIS. En esta línea, ha vinculado el cambio de ciclo con el fin de las presuntas tramas de corrupción en el entorno del Ejecutivo y en el seno del Partido Socialista, apelando al "tiempo de la esperanza" que representan los candidatos populares para impulsar el relevo institucional.

Por su parte, Borja Suárez ha contrapuesto el proyecto político del Partido Popular con la "estrategia de miedo e incertidumbre" de sus adversarios, desgranando ejes programáticos centrados en la generación de empleo y riqueza, la cohesión territorial y la culminación de infraestructuras pendientes en la provincia, como la reactivación de la autovía A-12.

El presidente provincial también ha defendido la necesidad de garantizar el sistema de pensiones, apoyar a los jóvenes y las familias, impulsar medidas de protección a las mujeres, recuperar la cultura del esfuerzo en las aulas y establecer un modelo de financiación autonómica solidario bajo el liderazgo nacional de Alberto Núñez Feijóo.

En el mismo acto, el cabeza de lista al Congreso por Burgos, Ángel Ibáñez, ha apelado a los "socialistas desencantados" para devolver la "dignidad" a España y ha advertido de que los ciudadanos deberán elegir el 29-N entre "Sánchez y decadencia o España y decencia".

Ibáñez ha asegurado que el PP percibe en las calles de la provincia una demanda generalizada de cambio y ha acusado al presidente del Gobierno y a la "izquierda radical" de actuar con "desesperación" mediante "trucos arteros" y alertas falsas sobre recortes en las pensiones o retrocesos en los derechos sociales.

Por último, la presidenta de Nuevas Generaciones del PP (NNGG) y número dos al Congreso por Burgos, Andrea Ballesteros, ha reclamado "medidas estructurales" para facilitar el acceso a la vivienda y el empleo juvenil tras ocho años de mandato de Pedro Sánchez que, según ha afirmado, han estado marcados por "promesas incumplidas".

Ballesteros ha celebrado la convocatoria electoral tras casi una década de políticas que han cerrado las puertas a los jóvenes y ha puesto el foco en la crisis habitacional, recordando que la edad media de emancipación en España supera los 30 años -cuatro por encima de la media europea- y que el alquiler absorbe casi todo el salario de quienes intentan vivir solos.