Las ayudas de 5.500 euros para autónomos afectados por incendios se pueden solicitar hasta el 30 de noviembre

Vista una semana después de que llegara el fuego, a 1 de agosto de 2026, en La Adrada, Castilla y León (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

VALLADOLID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), ha publicado las ayudas de 5.500 euros destinadas a todos los autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios de este verano, que se pueden solicitae hasta el próximo 30 de noviembre.

Esta medida, de carácter no reembolsable y concesión inmediata, busca reforzar la liquidez de los negocios afectados y evitar el cierre de empresas, y entre los requisitos incluye que los afectados se encuentren ubicados en los términos municipales y localidades evacuadas por el fuego e incluidos en los listados de la Junta.

Asimismo, se han modificado las bases reguladoras de la línea de ayudas destinadas a la creación de empresas, de manera que ahora las empresas que se constituyan en localidades afectadas por los incendios de 2026 pueden acceder al porcentaje máximo de ayudas del 75 por ciento sobre el coste subvencionable, cuando el máximo establecido en el resto de los supuestos es del 50 por ciento.

AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Para las empresas ya existentes, se han modificado las condiciones de las ayudas para proyectos de inversión con el objetivo de facilitar la financiación para la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de capacidad, la diversificación de la producción o la transformación fundamental de procesos.

Los nuevos porcentajes de subvención se fijan en un 35 por ciento para las pequeñas empresas y un 25 por ciento para las medianas, que pueden incrementarse en las provincias donde la normativa europea lo permita, como en el caso de Ávila, donde el porcentaje de ayudas alcanzará el 45 y el 35 por ciento respectivamente, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta línea de subvenciones tiene como objetivo promover el emprendimiento y facilitar la financiación de proyectos de inversión, así como apoyar la adquisición de activos materiales e inmateriales y los gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas. El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.

Complementariamente, se han establecido medidas financieras específicas que incluyen la bonificación de préstamos avalados por Iberaval para autónomos, pymes y empresas de mediana capitalización (midcaps), de manera que se les permite acceder a financiación en condiciones preferentes.

Las dos líneas de financiación que se integran en este marco a través del programa ICECyL Financia, cubren tanto proyectos de inversión y expansión, como necesidades de circulante y liquidez.

La bonificación se ejecutará sobre los costes de los préstamos para asegurar dichas condiciones preferenciales, y se pueden incluir en ciertos casos la bonificación total de los gastos financieros para autónomos y microempresas de menos de diez empleados.

La Junta ha habilitado la cuenta de correo electrónico infoempresas.incendios@jcyl.es y el teléfono 012 para atender consultas relacionadas con la convocatoria de ayudas, que buscan incentivar la recuperación económica en las zonas más castigadas por los incendios.