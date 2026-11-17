VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las subvenciones directas a titulares de explotaciones ganaderas para garantizar el suministro de alimentación por la pérdida de pastos en los municipios afectados por los grandes incendios forestales de este verano han llegado a 213 beneficiarios.

Así consta en la Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental publicada este martes en el BOCyL según la cual se han concedido subvenciones a favor de 213 titulares de explotaciones ganaderas por un importe de 1,17 millones de euros.

La finalidad de las ayudas es garantizar el abastecimiento de alimentos y agua de los animales de los que son titulares los beneficiarios para su mantenimiento en buen estado de salud "y de esta forma proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en la zona, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas".

La Consejería ha explicado que la concesión de la subvención directa tiene por objeto compensar la pérdida de pastos, como medio de alimentación para la ganadería de las explotaciones ganaderas que cuentan con pastos dañados y que están ubicados en los municipios afectados por los grandes incendios forestales acaecidos en Castilla y León durante el verano de 2026.