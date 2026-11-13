Ayuntamiento y Asociación La SAL organizan el Salón del Libro Infantil y Juvenil bajo el lema 'Viva el amor libro'

SALAMANCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Asociación Salamanca Animación a la Lectura (La SAL) organizan la séptima edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil bajo el lema 'Viva el amor libro', que se celebrará del 21 de noviembre al 10 de enero en diferentes espacios de la ciudad.

El Salón es una plataforma para la promoción a la lectura y uno de sus objetivos es conseguir que el libro infantil y juvenil esté presente en toda la ciudad. Para ello incluye la lectura de calidad con centros escolares, familias, colectivos ciudadanos, editoriales, bibliotecas, librerías, creadores, mediadores, gestores culturales y empresas a través de una exposición y con la organización de diferentes actividades.

Este año el lema del Salón de Libro es 'Viva el amor libro' y se centra en el amor de la vida real, mucho más grande, rico y complejo que el del clásico romance que supera mil obstáculos, tal y como ha señalad el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

"El abrazo que cura cuando algo duele, el hilo invisible entre hermanos, la mano de un amigo en momentos de soledad, la valentía de unos padres que viajan al otro lado del mundo por su hijo o hija. La literatura infantil y juvenil actual refleja todos estos amores", han añadido. "En las páginas de los libros hay más que historias de princesas y caballeros: hay personas que se quieren, se cuidan y viven el amor desde la alegría, la sinceridad y el respeto", concluyen los organizadores.

Como en las ediciones anteriores, el Salón ofrece un programa variado, que combina encuentros con autores, con ilustradores, conferencias, talleres, cuentacuentos o un concurso para escolares. Entre las actividades programadas se encuentran Libros a escena, diferentes alternativas para trabajar el libro desde el cuento, el teatro, la poesía, la magia y la ilustración; Las doce uvas literarias; el juego cooperativo La tribu de la amistad: juntos podemos; La CelesTUITna, un intercambio epistolar de jóvenes salmantinos con otros procedentes de otros lugares de España.

También se han programado dos conciertos, el primero coincidirá con la inauguración del VII Salón de Libro y correrá a cargo de Chloé Bird, Niños raros y otros seres extraordinarios. Y el segundo será para la clausura, All you need is love. Había una vez The Beatles, interpretado por Ana Tititiricuento & Javier Polo. Estas actividades se desarrollarán en la Torre de los Anaya, en las siete bibliotecas municipales, en la Biblioteca de la Casa de las Conchas y en la Universidad Pontificia.

El equipo de La SAL, además, ha elaborado una guía de lectura con una con sugerencia de títulos, acompañados por diversas ideas de actividades de animación lectora. Los autores de la Guía son Elisa Yuste y Óscar Martín.

El Salón de Libro incluye una exposición temática que se podrá visitar en la Torre de los Anaya, desde el 21 de noviembre al 10 de enero, y que ha sido realizada por Juanvi Sánchez y Pedro Vez. Además de la bibliografía centrada en el Amor, la muestra contará con un espacio para mostrar novedades editoriales con más de 300 títulos.

Esta exposición está dirigida al público en general y también a los centros escolares de Primaria y Secundaria. Además, es una muestra accesible para personas con discapacidad visual, en la que todos los carteles están traducidos a Braille y habrá dos días de visitas asignadas para personas con dificultades auditivas.