El Ayuntamiento de Ávila acerca en junio al público cinco autores y sus obras en 'El Episcopio Presenta'

El Ayuntamiento de Ávila acerca al público cinco autores y sus obras en 'El Episcopio Presenta'. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila acercará el mes de junio a los lectores a cinco autores y sus trabajos en el marco del programa 'El Episcopio presenta', que se realiza en este espacio municipal.

Las citas literarias, todas ellas con entrada libre hasta completar el aforo, comenzarán el 3 de junio, a las 20.00 horas, con Santos Martínez Hernando y sus 'Pasajes del tiempo en un pueblo de Castilla', un recorrido por las zonas rurales, buscando reconstruir su pasado agrario, costumbres y tradiciones.

El 10 de junio, a las 19.30 horas, será el turno de Luis Alberto García Cuenca y una nueva aventura del inspector Orestes Pacheco y su equipo de investigadores. En 'El equilibrio de la justicia', los protagonistas se enfrentan a la resolución de un nuevo enigma, que comienza con la aparición de un joven asesinado en su apartamento.

Y el programa se completará este mes con tres presentaciones los días 23 (20.00 h), 24 (19.30h) y 27 (20.00 h) de junio. En la primera de ellas, Shirley Beatriz Lacuesta Wilkins llegará a Ávila con 'La serenidad como formas de resistencia', un ensayo inspirado en la vida, el pensamiento y la filosofía de Pepe Mujica, político uruguayo que fue presidente del país entre 2010 y 2015 y falleció en 2025.

La penúltima presentación del mes, el 24 de junio, correrá a cargo de José Manuel Leones Salido. Su 'Dueño del mundo' es una novela histórica en tiempos del emperador Carlos I, a través de los escritos que le dirige su mayordomo Luis Méndez Quijada.

Y el ciclo finalizará el 27 de junio con 20 preguntas sobre Ávila, de Juan Pedro Sánchez, quien plantea la relación entre diferentes personajes--Jefferson, Shakespeare-- y hechos históricos con el territorio abulense. En esta presentación, además, el autor regalará su obra a los asistentes.