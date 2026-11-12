El Ayuntamiento de Ávila adjudica la atención del centro de visitantes de San Segundo-Tenerías por 69.000 euros

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila ha adjudicado este jueves, 12 de noviembre, el contrato de servicios auxiliares de atención al visitante en el Centro San Segundo - Tenerías, a la entidad Óptima Cultura S.L., con un presupuesto de adjudicación de 69.418,79 euros, IVA incluido, por un periodo de dos años.

Estos servicios se enmarcan en la reapertura de estas instalaciones que se va a realizar tras las actuaciones ejecutadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística 'Una muralla verde' e incluyen el programa denominado 'ReDescubre el Centro San Segundo - Tenerías', con actividades didácticas anuales tanto para público infantil como adulto.

Dentro de estas actuaciones, se incluye la transformación de San Segundo como un centro de interpretación de las riberas de los ríos Adaja y Chico, y también como espacio dedicado al cicloturismo, así como la puesta en valor del yacimiento arqueológico de las tenerías del arrabal de San Segundo.

Igualmente, se ha dado cuenta del decreto de invitación a la licitación del contrato basado sobre el Acuerdo Marco correspondiente al lote número 5 del contrato de servicio privado del seguro de responsabilidad civil patrimonial para entidades locales y entes dependientes de la central de contratación de la FEMP a la que el Ayuntamiento de Ávila está adherido.

El presupuesto de licitación asciende a 65.000 euros, exento de IVA, por una duración de un año, con posibilidad de uno más de prórroga, según ha informado el Ayuntamiento abulense en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se ha adjudicado el contrato correspondiente al servicio de asistencia técnica de inspección tributaria a la única adjudicataria del lote, la Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), del Acuerdo Marco en esta materia por parte de la central de contratación de la FEMP.

Por lo que respecta a las reservas de agua, los embalses de los que se abastece la capital abulense se encuentran al 26,6 por ciento de su capacidad total; esto es un 18,8 por ciento menos que hace un año en estas fechas y 1,2 puntos menos que la semana pasada.

El abastecimiento se mantiene desde los embalses de Serones y Becerril, así como desde los sondeos del parque de El Soto.