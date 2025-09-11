Ayuntamiento de Ávila aprueba el proyecto para revitalizar el polígono de las Hervencias, con dos millones de inversión

ÁVILA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha aprobado el proyecto de ejecución para la revitalización del polígono industrial de las Hervencias, en el marco del Plan Territorial de Fomento, Y contará con una inversión de dos millones de euros, uno aportado por el Consistorio y otro por la Junta.

Así lo ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, en rueda de prensa tras la celebración de la junta de gobierno local, donde ha apuntado que el proyecto incluye mejoras en las calles Jorge de Santayana, Río Duero, Río Chico y Río Becerril, con actuaciones en la pavimentación, renovación de aceras, redes de abastecimiento y saneamiento, además de alumbrado.

Junto a este acuerdo, también se han adjudicado las obras de reparación y acondicionamiento del graderío de las pistas de atletismo de la ciudad deportiva, que llevará a cabo la empresa Hernández Zazo, SL, por un importe de 381.950,79 euros (IVA incluido).

El proyecto contempla la mejora de las gradas y de los espacios situados bajo ellas, como vestuarios y almacenes.

También se han adjudicado las obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Cardenal Cisneros, Cuartel de la Montaña, Banderas de Castilla y Telares, que realizará CYC Vías, S.L., con un presupuesto de 304.678 euros (IVA incluido), financiados a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta.

Asimismo, se ha aprobado el expediente de licitación del servicio de recogida, acogida y cuidado de animales de compañía abandonados en el término municipal de Ávila, por un importe de 105.000 euros al año.

Por último, se ha autorizado la reproducción de diez documentos para un estudio sobre las Cancillerías Reales en la Edad Media y la Edad Moderna, a solicitud del catedrático jubilado Manuel González González.