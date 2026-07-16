Ayuntamiento de Ávila, a disposición de las instituciones y de Nissan para buscar soluciones de futuro para la fábrica

Archivo - Planta de Nissan en Ávila. - NISSAN - Archivo

ÁVILA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha mostrado su preocupación por el anuncio realizado por Renault que afecta a la planta de Nissan en la capital abulense y se ha puesto a disposición tanto de la empresa como de las administraciones públicas para buscar soluciones que garanticen el futuro de la fábrica.

Sánchez Cabrera ha dirigido una carta a la directora de la planta de Nissan en Ávila, Nuria Cristóbal, con quien también ha mantenido una conversación sobre la situación actual y las posibles expectativas.

Igualmente, el alcalde ha mantenido una conversación telefónica con el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, así como con el presidente del Comité de Empresa de la planta abulense de Nissan, Iván Zazo, para trasladar su preocupación y la predisposición del Ayuntamiento de Ávila para trabajar en medidas que permitan garantizar el empleo en la planta.

El alcalde de Ávila ha trasladado la total disposición del Ayuntamiento para colaborar con la dirección de la empresa, las administraciones competentes y con cuantos agentes sean necesarios para contribuir "a la búsqueda de soluciones que permitan preservar la actividad industrial y garantizar el mantenimiento del empleo".

En este sentido, Sánchez Cabrera ha reconocido el "esfuerzo que en los últimos años se ha realizado para consolidar nuevas oportunidades de negocio" y ha valorado el compromiso de la compañía con la búsqueda de alternativas que permitan asegurar la continuidad de las instalaciones, al tiempo que ha lanzado un mensaje de reconocimiento a la "extraordinaria profesionalidad, capacidad de adaptación y compromiso que siempre ha demostrado la plantilla de Nissan Ávila".