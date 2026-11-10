Ayuntamiento de Ávila emite un bando con recomendaciones ante la previsión de fuertes vientos y lluvias intensas

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha firmado un bando dirigido a la población ante la previsión de fuertes vientos y lluvias intensas que se pueden registrar, especialmente, en la jornada del miércoles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido aviso naranja para el Sistema Central en la jornada del miércoles, por previsión de rachas máximas de viento de 100 kilómetros por hora; en cotas altas, se pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Igualmente, hay aviso amarillo para hoy y mañana, por lluvias, previendo una precipitación acumulada en 12 horas de 60 litros por metro cuadrado, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Ante esta situación y con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos, el Ayuntamiento recomienda a la población evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del viento y extremar la precaución al circular por la vía pública.

Igualmente, pide no transitar ni permanecer bajo árboles de gran porte, cornisas, fachadas, andamios, estructuras provisionales o cualquier otro elemento susceptible de desprenderse o caer por efecto del viento, además de extremar la precaución en parques, jardines y zonas arboladas de la ciudad.

Recomienda, asimismo, asegurar o retirar de balcones, terrazas, ventanas y azoteas macetas, mobiliario, toldos o cualquier objeto que pueda ser desplazado por las fuertes rachas de viento y evitar también actividades deportivas y recreativas al aire libre durante los episodios de mayor intensidad del temporal, especialmente aquellas que se desarrollen en espacios abiertos o zonas arboladas.

También pide evitar el tránsito por zonas inundables, cauces, pasos inferiores y lugares donde puedan producirse acumulaciones importantes de agua y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Ávila, Aemet y los servicios de emergencias.

El Ayuntamiento de Ávila, a través de los servicios municipales, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, permanecerá atento a la evolución de la situación meteorológica para adoptar las medidas preventivas que resulten necesarias, finaliza el comunicado.