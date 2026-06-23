El Ayuntamiento de Ávila inicia los preparativos para la celebración en septiembre de las XXIX Jornadas Medievales

Reunión para iniciar los preparativos de las XXIX Jornadas Medievales de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha iniciado los preparativos de una nueva edición de las Jornadas Medievales, declaradas de Interés Turístico Nacional y que se celebrarán del 3 al 6 de septiembre.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, junto con responsables de los servicios municipales de seguridad y emergencias, Turismo y Servicios a la Ciudad, han mantenido hoy una reunión de coordinación de la que será la edición número 29 de las Jornadas Medievales y sobre las que se trabaja para solicitar la declaración de Interés Turístico Internacional.

Los preparativos van encaminados a la disposición de los espacios en los que se instalarán puestos de artesanía, así como a la ubicación de puntos escénicos, habilitación de aparcamientos disuasorios y para motocicletas, plazas para personas con movilidad reducida y también relacionados con la ubicación y disposición de escaparates y barras de hostelería.

Para ello, hasta el 31 de julio permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes por parte de los comercios ubicados en el recinto del mercado que quieran sacar sus escaparates a la calle, delante de las fachadas de los establecimientos. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal: sede.avila.es, siguiendo las indicaciones que se contemplan en las bases de participación.

Por su parte, los productores abulenses o empresas agroalimentarias que deseen instalar sus puestos en el mercado deberán cumplir con la normativa requerida por la entidad adjudicataria del desarrollo del mercado, de modo que deberán enviar un correo electrónico a artesanos@musicalsport.com, con confirmación de lectura.

Igualmente, hasta el 31 de julio, estará abierto el plazo para los establecimientos de hostelería que quieran instalar barras en el mercado. Se deberá solicitar la participación a través de la sede electrónica municipal y siguiendo los requisitos establecidos en las bases.

A estas formas de participación con puestos se suma una más, sin puesto, pero sí con espacio reservado, como serán las actuaciones musicales. En el recinto del mercado medieval, se reservará una decena de espacios fijos para formaciones musicales abulenses, que también deberán presentar las solicitudes correspondientes hasta el 31 de julio, a través del Registro municipal.