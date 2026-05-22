Ayuntamiento de Ávila llevará medio centenar de conciertos acústicos de grupos locales al casco histórico

ÁVILA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila llevará este año medio centenar de conciertos acústicos de grupos locales a diferentes espacios del casco histórico de la ciudad.

Será a través del programa 'Música en las plazas', que celebra una nueva edición y que este año desarrollará de nuevo la Asociación Cultural y Deportiva Serbal con la colaboración de establecimientos de hostelería, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El programa, que cuenta con un presupuesto de 18.000 euros, IVA incluido, se desarrollará entre los meses de junio y septiembre y tendrá como escenarios principales la calle San Segundo, el Mercado Chico, el entorno de la plaza de Abastos y las plazas de Nalvillos e Italia.

En estos escenarios, actuarán cerca de una veintena de grupos locales, como Hovercraft, Los chicos de ayer, Clover, Once upon a cover, Chuletown Valey, Los grullos, La gramola, Generación 2, Nuca es tarde, Dos perros, Abandolaos, Golosinas, Calabaza Vil, Gemma y Ruli, La Vía 8 o Todo mal.

Las actuaciones se realizarán en horario nocturno (22.00 horas) y entre el jueves y el domingo, preferentemente, de modo que habrá, en función de las fechas, jornadas en las que se simultanearán conciertos en diferentes espacios, para ofrecer un amplio abanico de posibilidades al público.

El grupo Hovercraft, que versiona a grupos y solistas de las últimas décadas y también ofrece temas propios, abrirá la programación el 18 de junio, en la calle San Segundo.

Esa misma semana, también habrá dos conciertos de Los chicos de ayer y Once upon a time, el 19 de junio, en la plaza del Mercado Chico y la plaza de Nalvillos, respectivamente; y el 20 de junio, de Clover, en el entorno del mercado de abastos.