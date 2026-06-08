Ayuntamiento de Ávila, ONCE e Inserta Empleo renuevan 16 años de compromisos que impulsan medio millar de contratos

Un momento de la firma del contrato. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, han rubricado un convenio que lleva desarrollándose 16 años y que ha impulsado medio millar de contratos de personas con discapacidad.

A través de este acuerdo entre Fundación ONCE, Inserta Empleo y el Ayuntamiento de Ávila, se establece un marco de colaboración para mejorar el empleo de las personas con discapacidad, mediante el asesoramiento y la formación adecuada. También pretende sensibilizar a los ciudadanos y a las organizaciones e instituciones de Ávila sobre la necesidad de integrar socialmente a las personas con discapacidad.

Sánchez Cabrera ha destacado las cifras que anualmente se consigues a través de este programa, que sólo el año pasado permitió a 165 personas con discapacidad recibir orientación o formación en materia laboral. Igualmente, se consiguieron firmar 40 contratos laborales dirigidos a personas con discapacidad.

Virginia Carcedo, por su parte, ha asegurado que este convenio que se renueva de forma anual desde 2010 es un ejemplo de lo fructífero que puede ser en trabajo conjunto con la Administración local para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.* En este sentido, ha asegurado que los datos hablan por sí mismos ya que, desde el inicio de la colaboración entre el Consistorio abulense y Fundación ONCE, Inserta Empleo ha atendido a 1.799 personas con discapacidad, ha impartido 56 cursos a los que han asistido 547 alumnos, ha captado 331 empresas y conseguido 470 contratos para personas con discapacidad. Además, ha ayudado a la constitución de 7 proyectos de autoempleo.

Una experiencia de éxito Desde que se puso en marcha el convenio, Inserta Empleo ha establecido programas de captación, derivación, orientación, formación e inclusión laboral de personas con discapacidad del municipio, para conseguir que accedan a un empleo de calidad.

Para ello, Inserta cuenta con un técnico que se ocupa de las personas con certificado de discapacidad y en situación de trabajar que viven en Ávila, a quienes ofrece la formación necesaria para acceder a un puesto de trabajo. También define planes de actuación dirigidos al tejido empresarial de la zona con el objeto de fomentar la contratación de estas personas.

Ávila ha sido la primera ciudad española en contar con un técnico especializado en materia de discapacidad dentro de su servicio público de empleo, que desarrolla sus tareas en un espacio cedido gratuitamente por su Ayuntamiento en las oficinas del Área de Empleo, Industria y Comercio.