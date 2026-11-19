ÁVILA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha organizado para los días 30 de noviembre y 9, 14 y 21 de diciembre un curso de intervención en drogodependencias destinados a mediadores sociales.

Las inscripciones, con carácter gratuito, se podrán realizar hasta el 27 de noviembre, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Los asistentes al curso, de 20 horas lectivas y que se celebrará en en el CEAS Sur de la ciudad, obtendrán un certificado oficial sobre conocimientos básicos del fenómeno de las adicciones, así como las principales innovaciones en materia de prevención, atención e inserción social.

De este modo, la formación está dirigida a mayores de 18 años, interesados en adquirir conocimientos básicos en drogodependencias, con el fin de poder desarrollar una labor de mediador social en el ámbito de la educación, trabajo social, magisterio, integración sociolaboral, psicología y sanidad.

Por ello, la actividad abordará aspectos y tendencias de consumo de las diferentes sustancias psicoactivas, conceptos básicos sobre adicciones, prevención, principios de actuación en los ámbitos escolar, familiar, comunitario, laboral y de los medios de comunicación, entre otros.

Las inscripciones pueden realizarse en el Registro Municipal, tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica municipal (sede.avila.es).