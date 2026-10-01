El Ayuntamiento de Ávila rehabilitará el Colegio Reina Fabiola con una inversión de un millón de euros

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila intervendrá en el CEIP Reina Fabiola para realizar una rehabilitación integral del edificio, uno de los centros educativos más antiguos de la ciudad, con una inversión de un millón de euros.

En la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, se ha informado de los decretos de convocatoria y de adjudicación del contrato basado sobre el Acuerdo Marco en materia de Urbanismo para la redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación del edificio del centro educativo..

La entidad Asistencia Técnica y Consultoría de Arquitectura Proyecta ha sido la adjudicataria de esta labor, en el presupuesto de 64.055,42 euros, IVA incluido.

Con anterioridad, el Ayuntamiento de Ávila, en el marco del ARU La Cacharra - Seminario, ya intervino, con un presupuesto de 115.000 euros, en la mejora de los accesos a este centro educativo y también en la plaza de la Virgen del Pilar de Arenas, que se sitúa en su lado oeste, donde se encuentra la puerta principal.

Ahora, la actuación que se plantea se incluye en el Plan EDIL, financiado con fondos Feder para el periodo 2021-2027,y supone la rehabilitación integral del edificio, uno de los más antiguos de la ciudad, junto con el colegio Cervantes.

Ello supondrá actuar en el sistema de iluminación, sustitución de carpinterías exteriores, renovación integral del módulo oeste del colegio, instalación de placas solares, instalación de un ascensor en el interior del inmueble, bucles magnéticos para personas sordas, señalización con elementos accesibles, instalación de baños accesibles o sustitución del sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales, entre otros trabajos.

El presupuesto que se plantea para esta intervención asciende a cerca de un millón de euros (983.036,84 euro) y los plazos que se manejan son de dos meses para la redacción del proyecto y cuatro para la ejecución, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Además y también en relación a colegios, se ha adjudicado el contrato relativo a las obras de rehabilitación de la cubierta del CEIP San Pedro Bautista 'La Feria', en el marco del Plan EDIL, financiado con fondos Feder.

La entidad Dados Innovación ha sido la adjudicataria de estos trabajos en el precio de 87.120 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución estimado de cinco meses.

Estos trabajos consistirán en la demolición y levantado de la cubrición existente, restitución con teja nueva, colocación de aislamiento térmico y lámina impermeabilizante y saneado y ejecución de los aleros actualmente dañados en varios frentes de la edificación.

PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA

Asimismo, se ha incoado el expediente para las obras de demolición y construcción del nuevo pabellón de usos múltiples en la Ciudad Deportiva, en el marco del Plan EDIL, cofinanciado entre el Ayuntamiento de Ávila y el Fondo Feder para el periodo 2021-2027.

El presupuesto base con el que este proyecto sale a licitación asciende, tras incluir una ampliación de la superficie en la que se va a actuar, a 3.264.746,28 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

La intervención incluirá la demolición del actual pabellón Arturo Duperier, que cuenta con una antigüedad superior a 50 años y la construcción de un nuevo pabellón en el mismo enclave, que estará adaptado para la práctica del hockey sobre patines y del patinaje artístico.

Por otro lado, en la sesión se ha dado cuenta del decreto de adjudicación del contrato de obras de remodelación de fuentes en la ciudad de Ávila, financiadas por el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León 2026.

La entidad Imesapi ha sido la adjudicataria de las obras en la Fuente de Los Siete Caños (avda. Juan Carlos I), con un presupuesto de 298.715,35 euros, IVA incluido, y en la de los Donantes (confluencia de carretera de Burgohondo con N-403), con un presupuesto de 142.236 euros, IVA incluido.

Por su parte, la entidad Ingeniería Románica S.L. ha sido la adjudicataria de las intervenciones en la fuente de 'los angelitos' (jardín de San Antonio) y en la situada frente al bar Tropicana (avda Juan Pablo II), con presupuestos de 88.088 y 62.678 euros, IVA incluido, respectivamente. El plazo de ejecución oscila entre cuatro y cinco meses.

Además, se ha incoado el expediente de contratación de las obras de remodelación de la fuente ornamental de San Antonio frente al pabellón, y de la fuente de Las Hervencias; financiadas ambas con cargo al Fondo de Cooperación Local de la Junta.

En el caso de la fuente de Las Hervencias, presenta diversas deficiencias y obsolescencia de las instalaciones tanto hidráulicas como eléctricas, además de verse un deterioro avanzado en la envolvente del edificio de instalaciones. Por ello, se actuará en estos elementos con un presupuesto base de 47.955,62 euros, IVA incluido, y un plazo de cuatro meses.

Por lo que respecta a la fuente ornamental situada frente al pabellón de San Antonio, se actuará en ella para instalar un colector poligonal y bomba de impulsión, bombeos y proyectores, además de realizar trabajos de limpieza e impermeabilización. Con un periodo también estimado de ejecución de los trabajos de cuatro meses, el presupuesto base de licitación en este caso asciende a 27.779,71 euros, IVA incluido.

El montante global de las actuaciones en estas seis fuentes asciende a 667.452,68 euros, IVA incluido.

Por otra parte, se ha aprobado la concertación y bases para la operación de crédito a largo plazo que concierta anualmente el Ayuntamiento para financiar las inversiones presupuestadas. El crédito que se solicitará será por un importe de 3.140.000 euros, se amortizará en diez años con un tipo de interés fijo máximo estimado del 3,80 por ciento y un Euribor anual del 3,43 por ciento a 12 meses.

La operación está prevista en el presupuesto y, al ser un importe inferior a seis millones de euros y, simultáneamente, no superar el diez por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en el presupuesto, se puede realizar acorde a lo aprobado en la Junta de Gobierno Local.

Con cargo a este préstamo, en el apartado de inversiones, se contemplan actuaciones en colegios o el nuevo pabellón de la Ciudad Deportiva, que se cofinancian en el marco del Plan EDIL; la actuación en el Anexo 2 del estadio Adolfo Suárez para convertirlo en campo de fútbol de hierba artificial; el plan de caminos o inversiones en barrios anexionados, entre otras.

ACTIVIDADES

También esta mañana se ha autorizado la realización del acto inaugural de celebración de los 75 años del Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, que se realizará este jueves en el Mercado Grande.

Asimismo, se ha autorizado la celebración de la campaña denominada 'El bocadillo que te mueve', impulsada por la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interpoc), en la plaza de Santa Ana los días 8 y 9.

Igualmente, se ha autorizado la celebración de la meta de etapa y la salida del duodécimo Spain Classic Raid, la prueba más larga de Europa para coches clásicos, para los días 19 y 20 de octubre en la explanada del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.

Y también se ha autorizado el traslado del mercadillo de frutas y verduras que se celebra los viernes en el Mercado Chico el 9 de octubre a la plaza de la Catedral, por la instalación, en El Chico, de la infraestructura que se requiere esa jornada para las fiestas de Santa Teresa.

Igualmente, se ha autorizado una grabación en el Archivo Municipal para el documental titulado 'Diásporas', escrito y dirigido por Clara Elalouf, actualmente en fase de localización de escenarios.