El Ayuntamiento de Ávila rehabilitará patios de varios colegios, que se identificarán con colores, deportes y frutas

ÁVILA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha adjudicado este jueves tres contratos basados en el Acuerdo Marco en materia de Urbanismo, a través de los que se redactarán los proyectos de rehabilitación de los patios de tres centros escolares de la ciudad, a los que se irán sumando otros hasta llegar a un total de nueve en los que se intervendrá a través del Plan EDIL.

El objetivo es crear "una red de colegios públicos eficientes, accesibles y con espacios de convivencia" y, para ello, de forma específica, se naturalizan estos espacios y se renovarán y aportará iluminación exterior, al igual que zonas de descanso y la mitigación del cambio climático. Cada centro, además, contará con un color identificativo en sus patios, en los que, igualmente, se van a plantar árboles frutales, y también se diferenciarán zonas para la práctica deportiva específica.

En el caso del CEIP Arturo Duperier, uno de los tres colegios donde se va a actuar, el color identificativo será el azul; el deporte, fútbol 5; y el árbol frutal, el ciruelo. Contará con un presupuesto de 413.441,83 euros, IVA incluido, para ejecutar en un plazo aproximado de dos meses.

Además, se intervendrá en la reparación del pavimento exterior y la rehabilitación de la pista deportiva y se instalarán elementos de mobiliario urbano y de juegos infantiles. También se creará un sistema para la recogida de aguas pluviales; se diseñarán y marcarán juegos infantiles en el patio escolar y se creará un área verde, a modo de pequeña reserva natural, "con el objeto de fomentar un entorno más natural, acogedor y sostenible y en el que habrá especies vegetales autóctonas y de bajo mantenimiento".

El proyecto en el patio de otro colegio, el CEIP Claudio Sánchez Albornoz, contará con un presupuesto de licitación de 304.676,17 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución estimado de dos meses. En este caso, el color identificativo del centro será el verde; el deporte específico, el voleibol; y el árbol frutal, el peral.

Aquí, se rehabilitará la zona deportiva, también se diseñarán y marcarán juegos infantiles en el patio, se instalarán mobiliario y juegos infantiles y, además, se implantarán sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), favoreciendo una gestión eficiente y sostenible del agua de lluvia en el recinto.

Por lo que respecta al patio del CRA Los Fresnos, de menor tamaño que los dos anteriores, los trabajos de rehabilitación contarán con un presupuesto de licitación de 69.052 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses para su renovación que, en este caso, incluirá la identificación con el color amarillo y con el manzano como el árbol frutal. Al igual que en los demás patios, se diseñarán y marcarán juegos infantiles y se instalará mobiliario urbano y elementos de juego infantil. Por las dimensiones y características de este espacio, se instalarán sistemas urbanos de drenaje sostenible y, además, se va a reacondicionar el arenero e instalar pavimentos seguros de caucho continuo.

La entidad Ingenia Soluciones para la Ingeniería ha sido la adjudicataria de la redacción de este proyecto con 17.439 euros, 12.851,89 euros y 2.912,77 euros, respectivamente, IVA incluido y con un plazo de redacción de un mes en cada caso.

ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA

También en la Junta de Gobierno de hoy se ha informado del decreto de adjudicación del contrato para las obras de renovación de la iluminación de la Ciudad Deportiva por un sistema más eficiente a la entidad Urbalux en el preciode 134.228,26 euros, IVA incluido, e incluirá la renovación, mediante sustitución por tecnología led, de la iluminación de la pista de atletismo y del campo de fútbol de césped natural del interior, así como de las cuatro pistas polideportivas en la parte norte del complejo.

En otro orden de cosas, se ha aprobado la prórroga del programa de talleres para jóvenes con discapacidad con la entidad Respirávila, por 27.900 euros, que se desarrollan durante el curso escolar y están dirigidos auna treintena de usuarios, con los que se trabaja en diferentes grupos. En este caso se trata de niños y jóvenes residentes en el municipio de Ávila y nacidos entre los años 1990 y 2020, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, pero también está dirigido a aquellos que, sin tener discapacidad, estén interesados en la realización de este programa, ya que uno de los objetivos del mismo es el desarrollo de actividades integradoras.

El programa comenzará el próximo lunes 2 de febrero con actividades adaptadas de teatro, mimo, danza, relajación, deportes, manualidades y visitas culturales, y las personas interesadas pueden dirigirse a la Oficinade Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Ávila.

También este jueves se ha adjudicado el contrato para la prestación del servicio informático relativo al mantenimiento del sistema de gestión de sanciones de tráfico del Ayuntamiento de Ávila, a la entidad CGB Informática por 23.230 euros, IVA incluido; y el contrato para la prestación del servicio informático relativo al mantenimiento de la plataforma de gestión Aula1 en la Escuela Municipal de Música, a la entidad Detecsys Soluciones TI, en el precio de 3.630 euros, IVA incluido.

Por último, la junta ha aprobado trasladar su apoyo al programa en el que quiere participar la UCAV y que promueve la Comisión Europea denominado 'La ciencia llega a la ciudad 2028' (Science comes to town 2028), y que busca conectar a investigadores, autoridades públicas, entidades de ciencia, educación y sociedad civil para fomentar la participación ciudadana y concienciar sobre cómo la investigación contribuye al bienestar, la economía y las soluciones climáticas.