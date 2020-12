Ayuntamiento de Ayllón (Segovia) pide no acudir a visitar el monolito metálico hallado en las ruinas de Santiago

AYLLÓN (SEGOVIA), 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ayllón ha apelado a la responsabilidad de la población para no acudir a visitar el monolito metálico hallado en las ruinas de la iglesia de Santiago del municipio segoviano y que podría enmarcarse en la aparición de otras estructuras similares en diferentes puntos del planeta, las cuales se ha atribuido el colectivo 'The most famous artist' a través de sus perfiles en redes sociales.

A través de un comunicado remitido a Europa Press, el Consistorio ha apuntado que no se conoce la autoría del monolito encontrado en su municipio y que, mientras no se conozca su sentido y los efectos de la aparición, solicitan a la gente que "evite ir a visitarlo", después de que a lo largo de este lunes "cientos de personas" estén acudido al lugar.

"Es una zona que no está preparada para ello y puede ser perjudicial y peligroso", ha advertido el Ayuntamiento, quien ha recordado que "cerca hay laderas por las que una persona podría caer".

También pide tener en cuenta la situación epidemiológica, por lo que también apela a la "responsabilidad individual".