Manso durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha anunciado este jueves que el Consistorio ya ha abobado un total 3,90 millones de euros en concepto de reconocimientos extrajudiciales de crédito durante los últimos tres meses, tras reactivar unos pagos que permanecieron bloqueados a raíz de sendos fallos judiciales dictados el pasado verano.

Manso, que ha comparecido tras la reunión de la Junta Local de Gobierno, ha explicado que en mayo y junio hubo sendas sentencias del TSJCyL, en las que se "establecía el procedimiento de pago de los reconocimientos extrajudiciales de crédito" lo que llevó a paralizar temporalmente los trámites hasta contar con una aclaración, tras lo que en el mes de septiembre "los pagos se retomaron" después de contar con los correspondientes informes y la forma de proceder con una instrucción.

En este sentido, Manso ha explicado que las áreas municipales de Deportes, Autobuses, Acción Social y Cultura concentran el grueso de los reconocimientos extrajudiciales de crédito pendientes de abono en el Ayuntamiento de Burgos, una problemática que afecta de forma similar a estos cuatro departamentos aunque con distinta tipología de facturas.

Según ha explicado, mientras en servicios como Ingeniería Industrial se acumulan numerosos expedientes de escasa cuantía, en áreas como Autobuses, Acción Social o Deportes el volumen económico responde a pocas facturas pero de importe elevado, con recibos que alcanzan los 80.000 o 100.000 euros por la prestación de servicios externos.

Asimismo, Juan Manuel Manso ha apuntado que aún queda por abonar "un importe prácticamente similar" a lo que ya se ha abonado, 3,9 millones, pero como es necesario una serie de informes no se puede gestionar todo a la vez aunque el concejal espera que el Consistorio "se pueda poner al día en los próximos meses" en cuanto a los requerimientos extrajudiciales.

KRONOSPAN.

Por otro lado, la Junta Local de Gobierno ha aprobado la aceptación "de la cesión gratuita de unos terrenos sobrantes" por parte de la empresa Kronospan. Se trata de parcelas de "pequeña superficie" vinculadas a la reforma de los transformadores de potencia eléctrica.

Según contempla el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, estos espacios sobrantes deben reintegrarse al Consistorio de forma totalmente gratuita al tener la naturaleza de dominio público y estar destinados a uso y vías públicas.

Por otra parte, la reunión de la Junta ha permitido desbloquear varios pasos en la licitación del contrato de mantenimiento, conservación y atención de emergencias de los ascensores y montacargas ubicados en las dependencias de titularidad municipal, un procedimiento dividido en ocho lotes consecutivos según la tipología y distribución de los equipos.

Dentro de este concurso, el equipo de Gobierno ha acordado aceptar la justificación y admitir a valoración la oferta presentada por la firma Schindler para los lotes 3, 5, 7 y 8.

or el contrario, se ha resuelto excluir la propuesta de la empresa TK en el lote número 8 tras la tramitación de una reclamación en el seno del proceso.

MERCADOS.

Juan Manuel Manso también ha informado de que el Ayuntamiento d ha aprobado los horarios de funcionamiento y atención al público de los mercados municipales Norte Provisional y G-9 para el próximo año, un acuerdo al que se suma el visto bueno a una nueva remesa de reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe global de 416.378,03 euros.

En el caso del Mercado Norte Provisional, el horario general de atención al público quedará fijado de lunes a jueves entre las 8.00 y las 15.30 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivo la actividad comercial arrancará media hora antes, extendiéndose de 7.30 a 15.30 horas.

Este mismo horario ampliado se aplicará durante las fechas señaladas de la campaña navideña, concretamente entre los días 21 y 24 de diciembre y del 29 al 31 del mismo mes.

Respecto al Mercado G9, el Consistorio ha diferenciado entre las franjas de trabajo interno y las de apertura efectiva para los clientes, tras una tramitación que no coincide en su totalidad con la propuesta planteada inicialmente por los concesionarios sobre el régimen de aperturas de lunes a miércoles. Con carácter general, los compradores podrán acceder a las instalaciones del G9 los días laborables de 8.00 a 15.00 horas.

No obstante, el calendario contempla excepciones específicas, como las fiestas de San Pedro y San Pablo, periodo en el que la apertura al público se prolongará hasta las 18.00 horas el día 23 de junio. En cuanto al "funcionamiento interno" de este recinto en Gamonal, la actividad general se desarrollará de 7.00 a 20.30 horas, adelantándose la entrada a las 6.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo -jornadas estas dos últimas en las que el cierre operativo se producirá a las 17.00 horas-. Durante la recta final de año, el horario de funcionamiento será de 5.00 a 20.30 horas los días 23 y 30 de diciembre, y de 5.00 a 17.00 horas en Nochebuena y Nochevieja.