El Ayuntamiento de Burgos adquiere nuevos vehículos para la Policía Local por de 370.387 euros

BURGOS 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado la adquisición de nuevos vehículos para la Policía Local, con una inversión total de 370.387 euros.

De esta manera, el Ayuntamiento, tal y como ha informado el edil del área, Ángel Manzanedo, va a "renovar y ampliar" la flota con criterios de "sostenibilidad" dado que varios de sus vehículos se van a destinar al cogollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La idea del Ayuntamiento de Burgos es ir renovando la flota de vehículos de la Policía Local para adaptarlos a criterios urbanos y mejora de los servicios. Esta compra se ha articulado en varios lotes: el primero de ellos, por importe de 118.487,30 euros, corresponde a una furgoneta eléctrica de control de movilidad que se va a destinar al casco histórico y a la ZBE, mientras que el segundo, valorado en 85.348,43 euros, incluye una "furgoneta adaptada para la Unidad Canina" y para "la Unidad de Respuesta Rápida" (URR), con mejoras en sistemas de "climatización, temperatura y protección" específica para los animales, ha detallado el edil.

En esta línea se van a comprar dos turismos "para los distritos", con un presupuesto de 107.000 euros, pensados para su uso en el "casco histórico y en calles estrechas", con el objetivo de reducir emisiones. A ello se suma un vehículo destinado a la reconstrucción de accidentes y a la función de intervención en núcleo urbano, por un importe de 32.495 euros.

La renovación de la flota se completa con la compra de cuatro motocicletas urbanas, por 84.451 euros, que permitirán "sustituir vehículos con una antigüedad de entre 15 y 21 años", así como incorporar nuevas unidades, como ha asegurado Manzanedo. También se adquirirán dos motocicletas tipo 'enduro' para la Policía Medioambiental y el control del cinturón verde, con un coste de 22.182 euros.

El plazo de entrega será de nueve meses para los vehículos y de seis meses para las motocicletas.

En la misma comisión se ha dado cuenta de la adjudicación del contrato de las obras de consolidación de la muralla de Burgos, que afectarán a los lienzos L3, L4 y L5, así como a las torres T1, T2 y T3 y a la puerta B de la Judería. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Ortega por 557.301 euros, frente a un presupuesto de licitación de 709.938 euros y con un plazo de ejecución de diez meses y financiación con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Asimismo, la Comisión de Hacienda ha aprobado el expediente de contratación y el gasto para sacar a licitación el suministro de gas natural para las instalaciones y equipamientos municipales, con un presupuesto base de 10.742.460 euros para un periodo de tres años. El plazo para la presentación de ofertas finalizará el próximo 19 de enero.