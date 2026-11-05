Ayuntamiento de Burgos aprueba ampliar el plazo de las obras del puente del Castilla hasta enero de 2027

Ballesteros durante la rueda de prensa tras la Junta Local de Gobierno. - AYTO BURGOS

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado que en la Junta Local se ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución de las obras del proyecto de reconstrucción del puente del Castillo hasta el 23de enero de 2027.

Ballesteros ha explicado que la ampliación se debe "a problemas" por un corrimiento de tierras que ha llevado al cierre parcial de la infraestructura y ante la petición presentada por la UTE encargada de los trabajo.

Con esta prórroga de tres meses, la nueva fecha fijada para la finalización definitiva de la intervención queda emplazada en el 23 de enero de 2027.

Además, la Junta de ha dado el visto bueno al proyecto técnico de peatonalización de la calle Santa Dorotea, que es "uno de los proyectos que se había previsto en el Distrito Sur y una pde las peticiones de los vecinos", ha recordado Ballesteros.

El documento prevé un presupuesto base de licitación que asciende a 913.621,05 euros y el "plazo de ejecución estimado" es de dies meses, por lo que la portavoz ha apuntado que "no es una obra que se extienda o que se vaya a extender demasiado en el tiempo".

Andrea Ballesteros ha matizado que, si bien el proyecto ya cuenta con aprobación técnica, en la actualidad no existe crédito presupuestario disponible para acometer la licitación inmediata de la obra, una partida que se prevé habilitar próximamente con cargo a los fondos de los distritos municipales.

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento también ha dado un paso decisivo en la resolución de varias tramitaciones administrativas clave, entre las que destaca la adjudicación definitiva de dos de los contratos de servicios de mayor volumen económico del Ayuntamiento, así como la regularización de pagos pendientes del programa festivo de las pasadas fiestas patronales de San Pedro y San Pablo 2026.

En materia de Servicios Sociales, se ha formalizado la adjudicación del contrato del servicio de cuidados a la infancia a la entidad Arasti Barca al haber obtenido la mayor puntuación tanto en los criterios técnicos subjetivos como en la propuesta económica entre las cuatro ofertas presentadas.

La licitación, que se inició el pasado mes de mayo con un presupuesto base superior a los 1,65 millones de euros, estructura su prestación en tres modalidades, por un lado, el centro de día infantil con un precio asignado de 290.683,36; el cuidado grupal, establecido en 16,37 euros por hora y el cuidado a domicilio, fijado en 17,42 euros por hora.

En el área de Sanidad y Medio Ambiente, la Junta de Gobierno ha adjudicado la gestión de los puntos limpios municipales y el tratamiento de los residuos voluminosos procedentes de la recogida puerta a puerta. El contrato contempla una duración de cinco años y un montante total de adjudicación de 3.649.805,40 euros.

El servicio quedará formalizado tras la presentación de la documentación requerida por parte de la adjudicataria. En el apartado de convalidación de gastos, la sesión ha autorizado completar el expediente administrativo del concierto 'Mola los 90', celebrado el pasado 28 de junio en la plaza de Santa Teresa durante las fiestas de San Pedro 2026.