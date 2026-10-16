El Ayuntamiento de Burgos aprueba, con apoyo de PP y Vox, una moción de rechazo a la 'ley de nietos'

BURGOS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha rechazado la 'ley de nietos' del Gobierno de España, con los votos favorables del PP y de Vox y la oposición del PSOE, por considerarla una estrategia "del Gobierno para manipular el censo" de las elecciones del 29N para integrar "nuevos votantes descendientes de exiliados" en virtud de la norma.

Para el concejal del partido de Abascal Ignacio Peña, la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ello es realizar "un fraude electoral masivo".

Esta moción, presentada por Vox, se ha debatido en el Pleno apenas unos días después de que el Tribunal Supremo (TS) ordenara "que no se inscriba en el censo" a estas personas.

Es más, Peña ha apuntado en la defensa de su propuesta que la idea del PSOE es "enfrentar" y ha apuntado que, mientras la norma hacía referencia, según los estudios realizados, "a 20.000 personas", cifra en "dos millones" las personas que quieren adquirir la nacionalidad por esta vía.

Por su parte, desde las filas del PSOE se ha asegurado que la estrategia de Vox y PP es "sembrar dudas, bulos y falsedades", como ha advertido la edil Sonia Rodríguez.

La socialista, especializada en políticas de inmigración, ha subrayado que estas dos formaciones quieren "erosionar la credibilidad de nuestro proceso electoral".

Ha advertido de que la normativa establece un acotamiento temporal que va "entre 1936 y 1955" y ha recordado la ley del expresidente 'popular' Mariano Rajoy, cuando aprobó "lo mismo" y su resolución "fue desde la expulsión" de judíos u musulmanes, en los siglos XV y XVI.

OTRAS PROPUESTAS

El resto de propuestas municipales elevadas por los grupos municipales del PSOE y Vox, se han centrado en la gestión del personal municipal, el urbanismo participativo, la seguridad vial infantil y la innovación tecnológica.

Por un lado, el Grupo Municipal Socialista ha propuesto tres iniciativas la creación de la figura del funcionario emérito, una distinción honorífica sin retribución económica que busca reconocer la dedicación de los empleados públicos tras su jubilación. La propuesta contemplaba otorgarles trato protocolario preferencial en actos municipales y funciones consultivas vinculadas a su perfil profesional.

Para su desarrollo, el PSOE pedía redactar un reglamento regulador y un procedimiento anual de acceso mediante concurso de méritos, pero la propuesta sido rechazada.

La segunda iniciativa socialista reclamaba un proceso participativo vinculante sobre la dotaciones para el viejo Parque de Artillería. La formación proponía que los vecinos del entorno decidan el destino de la parcela dotacional del sector.

Aunque las entidades locales no pueden convocar consultas populares sin autorización, el grupo socialista aboga por articular un procedimiento con garantías técnicas e informáticas que canalice la opinión ciudadana.

En materia de movilidad, el PSOE ha solicitado la puesta en marcha de un plan de rutas escolares seguras en el plazo de seis meses. La medida arrancaría como proyecto piloto en un centro educativo, analizando itinerarios habituales, puntos negros de tráfico, necesidades de calmado de circulación y refuerzo de la presencia de la Policía Local, para extenderse posteriormente al resto de colegios de la ciudad. PP y Vox lo han rechazado.

'PORTALS'

El grupo municipal de Vox ha también ha presentado una proposición para que la ciudad inicie los contactos con la organización responsable de la iniciativa internacional 'Portals', con el fin de instar la instalación de una de sus esculturas tecnológicas de comunicación en tiempo real. La propuesta de Vox incluía la elaboración de un estudio de viabilidad técnica y económica, además del análisis de ubicaciones emblemáticas.

Entre ellas, la formación sugiere priorizar el entorno del Museo de la Evolución Humana por su proyección cultural y científica. Asimismo, el texto contempla articular alianzas con sectores educativos, empresariales e instituciones locales para la financiación y desarrollo del proyecto. La propuesta ha sido rechazada.