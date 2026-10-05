El Ayuntamiento de Burgos avanza la ordenación de la nueva perrera municipal y del solar de la plaza Vega

Juan Manuel Manso explica los acuerdos adoptados en la Comisión de Urbanismo. - AYTO BURGOS

BURGOS 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado este lunes de que el Consejo ha dado el sí definitivo al estudio de detalle para la ordenación de volúmenes de la futura perrera municipal.

Manso ha recordado que "en su momento" se adjudicó el estudio de detalle y aunque el equipo de gobierno ha decidido de momento "no construir unas nuevas perreras", sino continuar con la subcontratación, el objetivo es "terminar con el procedimiento y tener todo preparado" por si se opta por construir unas nuevas instalaciones.

Por otro lado, el concejal ha explicado que en materia de planeamiento, se ha dado cuenta del estudio de detalle promovido por la sociedad Residencial Plaza Vega para la reordenación de volúmenes en el solar homónimo, un trámite inicial que deberá superar los correspondientes "periodos de información pública y dictámenes ambientales antes de su aprobación definitiva", ha apuntado.

Manso confía en que este paso "sea el principio de una buena noticia" y se pueda "seguir adelante con las aprobaciones posteriormente definitivas" tras pasar los filtros necesarios.

Además, se ha iniciado el procedimiento para fijar el deslinde territorial entre los términos municipales de Burgos y Alfoz de Quintanadueñas, un trámite técnico orientado a regularizar la delimitación de ambos términos tras años de indefinición.

En el área de gestión patrimonial e infraestructura, el Consejo ha adjudicado la parcela 29 en el polígono industrial de Villalonquéjar por un importe de 496.500 euros.

También ha informado de la licitación de la dirección facultativa de las obras del nuevo Mercado Norte, cuyos pliegos, aprobados en Junta de Gobierno el pasado 24 de septiembre, se encuentran en la Plataforma de Contratación del Sector Público con un presupuesto base que ronda los 640.000 euros y plazo de presentación de ofertas abierto hasta el próximo 29 de octubre.

Además, el área de Urbanismo ha dado por saldado el pago de 42.577,64 euros a CaixaBank e Ibercaja correspondientes a las comisiones de avales vinculadas a las obras del desvío ferroviario.

Tras aclarar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la vigencia de dichas garantías, los avales han quedado formalmente rescindidos.

COCHERAS.

Juan Manuel Manso también ha dado cuenta de la Junta de Gobierno Local extraordinaria que ha aprobado este lunes la inclusión del proyecto de demolición parcial y rehabilitación de los garajes del transporte público urbano en el Fondo de Cooperación Local (FCL) de la Junta de Castilla y León para 2026 dotado con 600.000 euros.

El objetivo de este paso es acelerar el abono de las certificaciones de obra ya emitidas en los últimos meses. Las instalaciones, situadas en la carretera de Poza, se encuentran actualmente en ejecución tras ser adjudicadas a la empresa Construcciones Javier Herrán por un importe total de 2.137.929,74 euros