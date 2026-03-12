El Ayuntamiento de Burgos cierra la campaña de bonos al consumo con el 96 por ciento de su asignación total

BURGOS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que ha resuelto la convocatoria de bonos al consumo del año 2025. Los datos definitivos revelan que, de los 1,4 millones de euros destinados a las campañas de comercio y hostelería, se ha ejecutado un total de 1.347.440 euros. Esto supone que se han utilizado el 96 por ciento de los bonos.

Esta liquidación deja un remanente de 52.560 euros que regresarán a las arcas públicas. De esta manera, ha habido bonos que se han adquirido pero que finalmente no se han utilizado por parte de quienes los compraron, ha precisado, subrayando que con este paso se cierra definitivamente el capítulo administrativo de la subvención del pasado ejercicio.

El Ejecutivo local también ha aprobado este jueves la reasignación de varias inversiones estratégicas para la ciudad, que pasarán a financiarse a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de 2026. Esta decisión permitirá "liberar fondos propios del Consistorio" para otras partidas, centrando el esfuerzo inversor en la mejora de la movilidad y la accesibilidad urbana.

Entre las actuaciones integradas en este fondo destacan la segunda fase de la remodelación de las calles del polígono industrial de Villalonquéjar Merindad de Castilla la Vieja y Merindad de Montija, así como la primera fase de las obras en la calle La Ribera y Padre Arregui, en el polígono Burgos este.

En estos fondos se ha incluido también el proyecto de mejora de conexiones y acondicionamiento del carril bici en la intersección de las avenidas Castilla y León e Islas Canarias.

SERVICIOS SOCIALES

En materia de Servicios Sociales, se han aprobado los pliegos para la nueva licitación del contrato de gestión de la Casa de Acogida de la Encina. El contrato, que llevaba meses vencido y se prestaba mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito por el Comité Ciudadano Antisida, sale ahora a concurso por un valor estimado de 1,36 millones de euros para un periodo máximo de cuatro años.

Asimismo, se ha avanzado en la regularización de pagos pendientes a la Asociación La Rueda, encargada de la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Aunque el nuevo contrato ya está adjudicado y se espera que la nueva empresa inicie el servicio en abril, la Junta ha aprobado las facturas pendientes de diciembre de 2025 para garantizar la continuidad de la prestación.

En esta misma línea, se han tramitado pagos por valor de unos 16.000 euros relativos al canon de la Escuela Municipal de Música, correspondientes a los meses de diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026, cumpliendo así el compromiso de "dar la máxima agilidad posible" a los abonos adeudados al gestor del servicio.

En materia de movilidad, el Ayuntamiento ha aprobado el proyecto de ejecución para adaptar 20 paradas de autobús urbano a la normativa de accesibilidad, con una inversión de 435.599 euros. Entre las intervenciones más destacadas se encuentran las del apartadero de Condesa Mencía, la parada de Avenida de la Paz 1 y la mejora del vial en San Pedro y San Felices. Esta última actuación responde a una demanda vecinal de la zona sur para facilitar en el futuro el tránsito de autobuses articulados.