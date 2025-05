El Ayuntamiento de Burgos cree que el Gobierno se entromete en la autonomía local al obligar a sancionar en la ZBE

BURGOS 12 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha considerado que la decisión del Gobierno de España de retirar las ayudas a la movilidad en bus urbano a las ciudades que no apliquen sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es "una intromisión" en la capacidad normativa" de los consistorios.

En este sentido, ha defendido que cualquier novedad en movilidad que lleve aparejada sanción debe pasar por un periodo "de adaptación" que el Gobierno de Pedro Sánchez impide, ha lamentado.

La ZBE de Burgos entraría en su totalidad el próximo 3 de agosto y a partir de esa fecha, existiría una moratoria de 18 meses para sancionar, como indica la Ordenanza de la ZBE. Ahora, ha criticado el edil, el Gobierno de Pedro Sánchez obliga a renunciar a una subvención "que hace que los autobuses urbanos sean más baratos para la ciudadanía".

De esta manera, ha explicado López, el Ayuntamiento de Burgos no está en las condiciones necesarias para solicitar los 500.000 euros correspondientes al segundo semestre y haría necesario reformar la ordenanza que contempla esa moratoria y dado que no cuentan con mayoría López no confía que entre el 3 de agosto y el 3 de diciembre se pueda modificar.

El concejal ha expuesto casos como los de Alicante o Vitoria o Málaga que "no tienen la pretensión de imponer sanciones".

La Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos ha tratado este asunto en la sesión ordinaria en la que también ha dado cuenta de las obras que se llevan a cabo en la adaptación a la normativa de accesibilidad en 20 paradas de autobús urbano.

López ha informado de que ya se han llevado a cabo dos, una en la calle Rio Viejo y otra en Padre Conde y ha precisado que está casi terminada la de Juan de Ayolas. Con respecto a las actuaciones que se llevan a cabo para instalar cuatro aseos para conductores de autobús urbano, se procederá a la entrega el 16 de mayo.

En la sesión de este se ha dado cuenta de que las obras de ciclabilidad del carril de Huelgas está ejecutado al 12,8 por ciento y el de la avenida de la Constitución, de 27,7 por ciento.