BURGOS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos va a proceder a licitar dos procesos de petición de crédito que destinará a inversiones y para refinanciar los consorcios, según ha informado el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo.

Por un lado, el préstamo de inversiones de 23 millones de euros dividido en cuatro lotes, el último para las cocheras, cuyo plazo de presentación de ofertas concluye entre el 26 y el 27 de noviembre; y por otro, la licitación para refinanciar los 84,5 millones de los tramos A de los antiguos consorcios, que se activará tras el Pleno del 20 de noviembre con el objetivo de dejar cerrada toda la operación "antes del 31 de diciembre.

En este sentido, Manzanedo ha aclarado que el Consistorio no negocia de forma directa, sino a través de concursos abiertos en la Plataforma de Contratación del Sector Público bajo el criterio de adjudicar los lotes a las ofertas con menor diferencial financiero.

Así, la Comisión de Hacienda ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria y urgente, los pliegos para concertar las operaciones de préstamo a largo plazo destinadas a refinanciar la deuda de los extintos consorcios de Villalonquéjar y el Desvío Ferroviario por un importe de 84.536.392 euros, así como una modificación de crédito de 5,2 millones de euros para cubrir los contratos de emergencia tras el incendio en las cocheras municipales de autobuses.

Manzanedo ha explicado que los expedientes pasan ahora al Pleno municipal del próximo 20 de noviembre para su aprobación definitiva antes de salir a licitación pública.

El punto relativo a la emergencia en las cocheras de autobuses ha recibido el respaldo unánime de todos los grupos políticos.

Esta partida de 5,2 millones de euros se integra como el cuarto lote dentro del préstamo global de 23 millones destinado a financiar inversiones municipales en este ejercicio.

Por el contrario, la modificación de crédito vinculada a la reestructuración de los consorcios ha prosperado gracias al voto a favor del Partido Popular, la abstención de Vox, que el edil ha agradecido por su "lealtad institucional", el voto en contra del PSOE y el voto de calidad de la presidencia de la comisión.

El paquete financiero vinculado a la disolución de consorcios incorpora al presupuesto municipal tanto sus activos como sus pasivos.

En concreto, la modificación incluye una partida de 4,2 millones de euros para complementar la amortización anual de la deuda y los intereses de 2026, financiada mediante 2,8 millones del remanente de tesorería y 1,4 millones procedentes de bajas por anulación de partidas no ejecutadas.

Siguiendo esta línea, el expediente contempla otros 557.000 euros para afrontar los intereses devengados por la cancelación de los préstamos de los consorcios, además de una transferencia de 400.000 euros para la Fundación VídeBurgos, sufragada con 330.000 euros de ProBurgos y 70.000 euros de la enajenación de patrimonio municipal del suelo.