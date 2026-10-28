El Ayuntamiento de Burgos pone en circulación 1.787 bonos de lectura con un importe de 25 euros

BURGOS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Burgos ha anunciado la puesta en circulación de 1.787 bonos de lectura por un importe de 25 euros cada uno.

La medida, a la que se destinan 46.000 euros, alcanzará a todos los estudiantes escolarizados en 4º de Educación Primaria, que tendrán hasta el 30 de noviembre para canjear sus bonos, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Esta campaña, en la que colaboran de "forma activa" los centros escolares con el reparto de los bonos entre sus alumnos, se enmarca dentro del convenio existente entre la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo y la Asociación Provincial de Libreros de Burgos y está destinada exclusivamente a la compra de libros de lectura.

La presidenta de la Gerencia, Andrea Ballesteros, ha destacado la importancia de promover medidas encaminadas "a consolidar hábitos de lectura entre los menores" y ha agradecido a la Asociación de Libreros su implicación en la campaña.

A lo largo de esta semana, la Concejalía distribuirá los bonos en los centros docentes, que se podrán canjear en cualquiera de las librerías asociadas. En ningún caso, se permitirá la adquisición de otro material que no sean libros de lectura.

El Ayuntamiento recomienda a los alumnos acudir a la librería más cercana, seleccionar el libro o libro más adecuado con el asesoramiento del librero y canjear el bono.