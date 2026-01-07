El Ayuntamiento de Burgos reforzará la vigilancia en el recién estrenado parking de El Silo para evitar actos vandálicos

Aparcamiento de El Silo, en Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha informado de que dará orden a la Policía Local para reforzar la vigilancia en el recién estrenado aparcamiento disuasorio de El Silo, ubicado entre los barrios de Gamonal y Capiscol, con el objetivo de evitar actos vandálicos.

En el acto de inauguración de este espacio, que cuenta con 226 plazas para vehículos, la regidora ha condenado los actos vandálicos registrados desde la apertura hace dos semanas, especialmente en la última noche, cuando se han dañado cinco vehículos con espejos rotos.

Asimismo, ha señalado a un uso inadecuado del aparcamiento, con estacionamientos en doble fila, situaciones ante las que ha abogado por reforzar la presencia de la Policía Local para garantizar un uso "ordenado" y "evitar vandalizaciones". "No se puede convertir esta zona en un territorio sin ley", ha advertido.

Ayala ha indicado que se pondrá también en contacto con el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, para abordar la situación, dado que los temas de seguridad competen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Respecto al espacio en sí, la alcaldesa ha recordado que su puesta en marcha ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros, 600.000 de ellos a cargo de la Junta, a través de la dotación del Fondo de Cooperación Local.

Igualmente, ha subrayado la importancia de este nuevo aparcamiento en una zona muy tensionada por la ausencia de plazas. Se trata así de un parking "largamente esperado" por los vecinos de Capiscol, Gamonal y del conjunto de la ciudad, ha destacado la alcaldesa, para tildarla de "actuación clave" para avanzar en la dotación de plazas de estacionamiento en distintas zonas de la ciudad.

Además de la zona de aparcamiento, se ha instalado una "zona de juegos tradicionales y un parque de calistenia" para convertir el espacio en un área "útil, agradable y viva" para el barrio.

EDIFIO DEL SILO

En relación con el futuro del edificio del Silo, Ayala ha aclarado que "no existe aún una decisión definitiva" sobre su destino y ha señalado que "será necesario estudiar las distintas alternativas" de uso de forma consensuada y con la participación vecinal.

Con respecto al destino final que tendrá el inmueble, propiedad de la administración autonómica, el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, no ha avanzado las intenciones que tiene la esta entidad con el edificio.