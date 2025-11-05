Ayuntamiento de Burgos respetará el resultado de la consulta ciudadana y mantendrá la jira del Curpillos en El Parral

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos mantendrá la celebración de la jira del Curpillos en El Parral después de que esta opción se haya impuesto a La Quinta en la consulta ciudadana que puso en marcha el Consistorio.

La regidora ha incidido en que ese era el "objetivo de la votación" y que para eso se hizo, al tiempo que ha destacado que la diferencia entre ambas opciones ha sido "muy significativa", con unos 5.000 votos de ventaja para El Parral frente a La Quinta.

La regidora ha apuntado también que la urna de las peñas, que contabilizó alrededor de 500 votos, reflejaba una "tendencia distinta", con mayoría a favor de La Quinta, aunque ha subrayado que el resultado global "refleja de forma clara la preferencia de la ciudadanía".

En cualquier caso, Ayala ha recordado que será necesario atender las recomendaciones de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, dado que en El Parral se ha llevado a cabo recientemente una intervención para "que no se vea afectada".

Preguntada por si el resultado le había sorprendido, la alcaldesa ha admitido que ambas ubicaciones contaban con argumentos "sólidos". En su opinión, El Parral representa la "tradición", al haberse celebrado históricamente la jira en torno al monasterio de Las Huelgas, mientras que La Quinta ofrecía "mayor comodidad y espacio, con capacidad para unas 50.000 personas, frente a algo más de la mitad en El Parral".

Ayala ha concluido que, una vez expresada la voluntad popular, el Ayuntamiento estudiará cómo adaptar la organización de la jira a las características del espacio finalmente elegido por los burgaleses.