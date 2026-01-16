Ayuntamiento entrega 20.000 euros al proyecto ganador del programa 'Segovia Sí Innova' sobre IA aplicada a empleabilidad

Los dos premiados entre el alcalde y la concejala de Turismo e Innovación. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha entregado este viernes la ayuda de 20.000 euros al proyecto ganador de la convocatoria 'Segovia Sí Innova 2025', y que expone una propuesta de Inteligencia Artificial para mejorar la empleabilidad joven en Segovia, desarrollado por la empresa Iberzal Tecnológica.

El acto ha estado presidido por el alcalde, José Mazarías, acompañado por la concejala de Turismo, Innovación, Digitalización Urbana y Promoción Económica, May Escobar.

Además, se ha entregado también el cheque de 10.000 euros al segundo premiado, la empresa 'Sport Health', por un proyecto de una plataforma inteligente que genera planes de entrenamiento personalizados, en base a datos de cada usuario.

Los fundadores de ambas empresas son Iñaki Berzal (Iberzal Tecnológica S.L.), y Juan Sanz (Sport Health Segovia S.L.), que tendrán la ayuda subvencionada para poner en marcha ambas propuestas a lo largo de este año.

El alcalde ha destacado la importancia de respaldar iniciativas que combinan tecnología, talento y visión de futuro, y ha subrayado que "proyectos como los premiados refuerzan la competitividad de la ciudad, generan nuevas oportunidades y consolidan a Segovia como un espacio para la innovación y la actividad empresarial".

Asimismo, ha señalado que este tipo de convocatorias permiten al Ayuntamiento "acompañar" a las empresas en su proceso de transformación digital, y apoyar "ideas que contribuyen al bienestar de los ciudadanos y al crecimiento económico sostenible".

El proyecto ganador, 'Escuela de IA y Empleabilidad Joven en Segovia' está centrado en ofrecer formación especializada en inteligencia artificial aplicada al ámbito laboral, dirigida especialmente a jóvenes. Tiene como objetivo mejorar la empleabilidad, desarrollar nuevas competencias digitales y preparar perfiles profesionales ajustados a las necesidades tecnológicas emergentes.

El segundo proyecto, 'Tech Coach SegovIA', es una plataforma inteligente basada en IA, que genera planes de entrenamiento personalizados a partir de datos biométricos, hábitos y objetivos de cada usuario. La herramienta propone un modelo innovador de acompañamiento deportivo digital, orientado a mejorar la salud, el rendimiento y la adquisición de hábitos saludables a través de la tecnología.