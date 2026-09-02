El Ayuntamiento lamenta el fallecimiento de Domingo del Prado, escritor y caricaturista leonés vinculado a Ávila

ÁVILA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila lamenta el fallecimiento de Domingo del Prado, escritor y caricaturista leonés vinculado a Ávila, ciudad en la que residió durante décadas y hasta su fallecimiento.

El Consistorio ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos de Domingo del Prado, y subraya el valor del trabajo realizado por quien se convirtió en cronista de la actualidad de la ciudad a través de sus caricaturas y dibujos, siempre con la presencia de un gran sentido del humor.

Escritor y dibujante leonés, pedagogo por la Universidad de Salamanca, Domingo del Prado ejerció como maestro durante décadas y escribió numerosos libros, como El pescador de estrellas o, más recientemente, Caras y Sonrisas y Como Pedro por su casa.

También fue ilustrador en periódicos como Diario de León, El Adelanto de Salamanca, La Crónica de León o Diario de Ávila.

En mayo de este año, Domingo del Prado presentó en el Auditorio Municipal de San Francisco, precisamente, Como Pedro por su casa, un volumen que reúne los romances publicados en Diario de Ávila.

En 2019, Del Prado presentó Caras y sonrisas. Caricaturas y semblanzas de abulenses "vestidos de domingo", una colección de dibujos en la que recogía sus dibujos de más de 70 caras de abulenses.