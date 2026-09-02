El Ayuntamiento de León apoya la celebración de la XV Exposición Monográfica del MastínEspañol

El concejal de Desarrollo Urbano de León, Luis Miguel García Copete (centro), y el vicepresidente de la Asociación Española del Perro Mastín Español, Isaías Perandones (derecha), tras firmar el convenio de colaboración. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha sellado su compromiso con la promoción del patrimonio ganadero y etnográfico de la provincia mediante la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Española del Perro Mastín Español (Aepme) con el objetivo de respaldar la organización de la XV Exposición Monográfica del Mastín Español 'Ciudad de León'.

El acuerdo ha sido rubricado por el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, y el vicepresidente de la entidad, Isaías Perandones Cuervo. El Consistorio apoya de este modo esta cita que se celebrará en la capital leonesa el próximo 24 de octubre de 2026 y que contará con una relevancia destacada al tratarse de un certamen puntuable para el Campeonato de España de esta emblemática raza.

La aportación municipal, consignada en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de León con una cuantía de 2.500 euros, permitirá a la Asociación sufragar los gastos derivados de la logística y la promoción de un evento considerado de notable interés público y cultural para la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio leonés.

A través de esta alianza el Ayuntamiento pretende reforzar su apoyo a las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la conservación del patrimonio histórico y canino autóctono. Asimismo, la subvención contribuirá a impulsar las iniciativas que Asociación desarrolla a lo largo del año para el fomento de la cría responsable, la divulgación técnica y la preservación del mastín español como símbolo de la tradición ganadera y la identidad leonesa.