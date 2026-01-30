El Ayuntamiento de León aprueba la ordenanza reguladora de servicio de taxi tras incorporar las enmiendas del PP

El alcalde de León, José Antonio Diez, durante el pleno celebrado este viernes en el Palacio de los Guzmanes. - EUROPA PRESS

LEÓN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes ha aprobado de manera inicial y con el apoyo de todos los grupos políticos con representación la ordenanza reguladora del servicio de taxi, tras incorporar las enmiendas presentadas ayer por el PP.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado la importancia y la necesidad de contar con esta regulación, ya que León es de las pocas ciudades de España que no disponen de la misma y supondrá, "sin lugar a dudas", una mejor normativa del sector enfocada en la búsqueda del interés general de la población.

Asimismo, ha tenido unas palabras de agradecimiento hacia el sector del taxi, así como hacia todos los grupos políticos por el trabajo realizado y la "colaboración leal" que ha supuesto el desarrollo de esta ordenanza, con una labor en las últimas horas por parte de los concejales y los técnicos municipales encaminada a no demorar más la tramitación de un expediente "que lleva años esperando" y que León debería tener "hace ya muchísimos años".

El Grupo Popular presentó ayer varias enmiendas a la ordenanza. En la primera de ellas se propone añadir un párrafo en el que se incluya que se velará por la limitación de condiciones jurídicas para evitar la concentración empresarial, con el fin de preservar el carácter personal y profesional del servicio de taxis.

La segunda y tercera enmiendas se basan en el otorgamiento de nuevas licencias, para las cuales se establece la realización de un informe técnico y económico basado, al menos, en los parámetros objetivos que acrediten la necesidad del servicio, la suficiencia de la demanda y la suficiente rentabilidad de la explotación del servicio. También deberán tenerse en cuenta los datos de servicios no atendidos correspondientes al menos a los dos años inmediatamente anteriores a la propuesta de creación de nuevas licencias.

Según la cuarta enmienda, el Ayuntamiento de León podrá apoyar económicamente a aquellas modalidades del servicio de taxi que, aun no siendo rentables por sí mismas, cumplan una función social, en particular el servicio de vehículos adaptados, los eurotaxis, mediante líneas específicas de subvención o similares. Dicha enmienda ha sido aprobada por unanimidad previamente a la votación de la aprobación inicial de la ordenanza.

LLEGA "TARDÍAMENTE"

El portavoz del Grupo Socialista, Vicente Canuria, ha destacado que esta ordenanza municipal llega a la ciudad de León "tardíamente", ya que la capital leonesa es de las pocas que no cuentan con una normativa de estas características y se ha felicitado por el hecho de que esta necesidad pueda ver la luz.

"Creo que debemos ya ponernos en el lado de los ciudadanos y no hacer oídos sordos a lo que nuestros vecinos nos dicen en relación con un servicio que se debe prestar con la calidad adecuada. Y creo que las medidas que estamos tomando buscan dejar el sector del taxi prestando el mejor servicio a los ciudadanos de León", ha subrayado.

DA "SEGURIDAD JURÍDICA, ESTABILIDAD Y PAZ"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del PP, David Fernández, ha manifestado que esta normativa da "seguridad jurídica, estabilidad y paz" al sector. Al mismo tiempo, ha apelado al "diálogo fluido" desde la colaboración de las diferentes formaciones políticas, algo para lo cual ya se han "sentado las bases" con la aprobación de esta ordenanza. "A eso le animo de aquí al futuro", ha apostillado.

Por último, el portavoz del Grupo Municipal de UPL, Eduardo López Sendino, ha considerado oportuno que en sucesivas ocasiones el planteamiento de enmiendas a asuntos "de esta importancia" se realice con anterioridad para que al llegar a su votación en pleno haya un consenso "totalmente cerrado". "Traer de prisa y corriendo unas enmiendas al dictamen no parece que denote más que una improvisación por parte del PP en su trabajo", ha concluido.