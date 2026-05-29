El Ayuntamiento de León aprueba el protocolo de gestión ética de sus 84 colonias felinas

Colonia felina - EUROPA PRESS

LEÓN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes el nuevo Protocolo Municipal de Gestión de Colonias Felinas, un documento normativo de duración indefinida que regula, por primera vez de forma integral, la gestión ética de los gatos comunitarios en todo el término municipal.

Enmarcado en la legislación estatal (Ley 7/2023) y autonómica vigentes, este protocolo establece como método oficial obligatorio el sistema CER (Captura, Esterilización y Retorno) con el doble objetivo de garantizar el bienestar animal y asegurar una óptima convivencia vecinal mediante el control poblacional.

En el momento de la entrada en vigor de esta normativa el municipio de León cuenta con un censo oficial de 84 colonias felinas categorizadas, que aglutinan a un total de 671 ejemplares. A partir de ahora queda prohibida cualquier actuación de eliminación indiscriminada, traslado injustificado o sacrificio no autorizado de estos animales, de manera que se blinda por ley su protección.

Las intervenciones se basarán en una estrategia de tres ejes: la esterilización masiva para frenar el nacimiento de nuevas camadas, campañas intensivas para la reducción drástica del abandono y el fomento de la adopción de aquellos ejemplares que por su carácter sociable o estado de salud puedan integrarse en un hogar, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El texto define las funciones, derechos y obligaciones de todos los actores implicados, además de coordinar los recursos del propio Ayuntamiento con el trabajo altruista de voluntarios autorizados, asociaciones protectoras sin ánimo de lucro y profesionales veterinarios.

Para garantizar el éxito del programa y mantener unas condiciones estrictas de higiene, salud pública y seguridad ambiental el Consistorio mantendrá actualizado de forma permanente un censo municipal con el registro minucioso de altas, bajas, incidencias y esterilizaciones.

En el apartado sanitario, los felinos dispondrán de un control veterinario periódico que incluirá valoración clínica, desparasitación, tratamientos y vacunaciones cuando proceda. La atención a los gatos enfermos o lesionados queda garantizada gracias a los protocolos derivados del convenio de colaboración existente entre el Ayuntamiento de León y la Fundación General de la Universidad de León (Fgulem).

Respecto a la eutanasia, únicamente se contemplará por estrictas causas humanitarias o sanitarias, bajo criterio clínico, cuando el sufrimiento del animal sea irreversible. Asimismo, para velar por el cumplimiento y la evolución de este marco, el Ayuntamiento impulsará campañas de concienciación sobre tenencia responsable y contempla la creación de una Comisión Municipal de Seguimiento integrada por técnicos, representantes locales, veterinarios y entidades colaboradoras.

FORMACIÓN

Paralelamente el Ayuntamiento de León ha programado una formación destinada a responsables de colonias felinas que se desarrollará en el Hospital Veterinario de la Universidad de León (ULE) los días 1 y 3 de junio en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Esta formación, tras la aprobación del nuevo protocolo de actuación, pretende unificar los criterios técnicos-sanitarios y respetuosos para gestionar las colonias de felinos en la ciudad. Se abordarán cuestiones como la gestión de las colonias felinas y cuidado diario; comportamiento, bienestar y salud felina; gestión emocional y dilemas éticos; método CER y control poblacional y actuación ante situaciones frecuentes y urgentes.

Las charlas se realizarán de forma presencial y en directo a través de Google Meet y se grabarán para aquellas personas que no puedan acudir.