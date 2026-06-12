El Ayuntamiento de León se compromete a romper barreras de comunicación en el Día Nacional de las Lenguas de Signos

El Ayuntamiento de León conmemora el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha expresado este viernes el compromiso del Ayuntamiento romper barreras de comunicación con la administración durante los actos conmemorativos del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas.

El Consistorio se ha sumado a la celebración con un acto celebrado en el Ayuntamiento de San Marcelo que ha presidido José Antonio Diez y que ha contado con la participación de la Asociación de Personas Sordas San Juan Bautista encabezada por su presidenta, Isabel González.

El alcalde de León ha asegurado que para él es un honor participar en esta jornada de reivindicación y visibilización. "Sé que este es un acto simbólico, que no es suficiente, que necesitamos acciones más rotundas para avanzar hacia la inclusión y defensa de vuestro colectivo. Pero nunca está de más mostrarnos juntos para hacer alarde de la fuerza que tiene la unión cuando la voz no es suficiente", ha sostenido.

Además, se ha comprometido a que el Ayuntamiento de León trabajará para lograr romper las barreras de comunicación con la administración para facilitar a las personas sordas la realización de trámites e información, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

"ES LA SOCIEDAD LA QUE DEBE TRANSFORMARSE"

La encargada de leer el manifiesto ha sido la presidenta de la Asociación de Personas Sordas San Juan Bautista, Isabel González, que ha reivindicado más inclusión a través de la accesibilidad lingüística. "Seguiremos defendiendo las lenguas de signos españolas con firmeza, con emoción y con la fuerza de quien sabe que defiende un derecho justo. Porque no es la persona sorda quien debe adaptarse. No. Es la sociedad la que debe transformarse", ha subrayado.

Además, ha asegurado que para las personas sordas celebrar una jornada como la de hoy es "honrar una trayectoria de lucha y de orgullo, pero también es asumir una responsabilidad colectiva". "Las lenguas de signos españolas deben estar presentes allí donde se construye la vida", ha incidido.

El acto se ha celebrado tanto en lenguaje oral como en lengua de signos y ha contado con una nutrida representación de la Corporación Municipal del Consistorio.