Ayuntamiento de León concede licencias para construir nuevos edificios en La Lastra que albergarán más de 120 viviendas

Archivo - Imagen de archivo de viviendas en construcción. - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado varias licencias de obras para construir nuevos edificios en el barrio de La Lastra que albergarán 128 nuevas viviendas.

En concreto, el Consistorio ha autorizado la ejecución de un edificio de 44 viviendas en la calle Los Aluches, otro de 64 viviendas en la calle Antonio Vázquez y un tercer inmueble de 20 viviendas en la calle Lázaro Cárdenas.

Todos ellos contarán con garajes y trasteros y permitirán reforzar la oferta residencial en una de las zonas de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Estas nuevas viviendas se suman a la construcción de otras 131 que se aprobaron en agosto y otras 86 en el mes de julio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a una nueva superficie comercial en la parcela E.2-o, destinada a un establecimiento de alimentación con aparcamientos para clientes.

Estas actuaciones consolidan el crecimiento de La Lastra como uno de los principales focos de expansión urbana de León y reflejan, según ha destacado el Ayuntamiento de León, el momento de dinamismo que vive la ciudad en los últimos años, con un incremento de población y de personas empadronadas.

Este crecimiento se apoya en el impulso de la actividad económica y urbanística y en las políticas municipales, orientadas a favorecer el desarrollo de todos los barrios y mejorar la calidad de vida en la ciudad.