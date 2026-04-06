El Ayuntamiento de León destina 85.000 euros a la consolidación de microempresas y autónomos a través de subvenciones

Sede del Ayuntamiento de León, en la calle Ordoño II. - EUROPA PRESS

LEÓN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe), ha aprobado una nueva línea de ayudas destinada a la consolidación de empresas con una dotación global de 85.000 euros, con la que se busca robustecer los proyectos empresariales de reciente creación y asegurar su viabilidad a largo plazo.

Mañana se abrirá el plazo de solicitudes, tras la publicación este lunes de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y el plazo se extenderá hasta el próximo día 2 de octubre. Estas ayudas, de concurrencia no competitiva, están diseñadas para apoyar las necesidades de tesorería de las empresas leonesas con menos de diez trabajadores y el importe máximo de la subvención será de 3.000 euros por proyecto para financiar gastos corrientes esenciales para el funcionamiento diario del negocio.

La convocatoria es especialmente flexible en cuanto a los conceptos que se pueden subvencionar e incluye gastos de personal y alquiler de locales, procesos de digitalización, posicionamiento web, imagen corporativa, compra de materias primas y existencias, así como cualquier gasto corriente necesario para el desarrollo de la actividad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Podrán beneficiarse de las subvenciones los empresarios individuales o sociedades que hayan iniciado su actividad en el municipio de León entre el 1 de enero de 2024 y los 120 días previos a la solicitud. Entre los requisitos principales se encuentra disponer de un local de negocio abierto al público y haber generado, al menos, una nueva alta en la Seguridad Social de un socio trabajador que se encontrase en situación de desempleo.

Las solicitudes serán evaluadas por una comisión técnica que elevará las propuestas de concesión de forma ágil para inyectar liquidez cuanto antes al comercio y la industria de la ciudad.

Para facilitar el proceso a los emprendedores el Ayuntamiento de León pone a disposición de los interesados los servicios técnicos del Ildefe, que ofrecerán asesoramiento personalizado para la preparación de las solicitudes.