El Ayuntamiento de León entrega el Premio González de Lama a Santiago López Navia por su obra 'Reino (éramos)'

El alcalde de León, José Antonio Diez (izquierda), con el autor premiado, el escritor y poeta Santiago López Navia (centro) y la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (derecha). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, ha entregado este jueves el Premio González de Lama de Poesía al escritor y poeta Santiago López Navia por su obra 'Reino (éramos)', que destacó entre las 773 presentadas por su "lenguaje claro y limpio", evocador de la niñez desde la edad adulta y por trasladar un sentimiento de pérdida impregnado de nostalgia y melancolía.

Este premio, que ya cuenta con 51 ediciones y que cada año reúne a más aspirantes, tiene como finalidad fomentar la cultura y motivar el mundo creativo, más concretamente la creatividad poética. Para ello, los trabajos debían ser inéditos y no haber recibido ningún premio de poesía previamente al fallo.

Para optar al Premio no se permitía la presentación de adaptaciones ni traducciones y las obras debían ser de temática libre y tener una extensión de entre 500 y 1.000 versos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha entregado el Premio, dotado con 6.000 euros y 10 ejemplares de la edición de la obra premiada para el ganador, en un acto que también ha contado con la presencia de la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, que ha felicitado una vez más al premiado por su "magnífica obra".

Asimismo, han acudido al acto algunos de los concejales del Ayuntamiento de León, los miembros del jurado, la familia de González de Lama y la editorial Eólas, encargada de hacer realidad la publicación de la obra.

"DIGNO GANADOR"

En su intervención, Diez ha expresado la importancia de la figura de González de Lama, "referente" de la literatura leonesa y nacional y ha felicitado al galardonado. Además, ha incidido en el "gran mérito" de Santiago López Navia, a quien se ha referido como "un gran experto" en poesía, humanidades y literatura; "un gran autor", "digno ganador" de la quincuagésimo primera edición del González de Lama.

El regidor ha deseado "toda la buena suerte del mundo" al autor, sobre todo para que su voz y su "preciosa obra" sean leídas, reconocidas y admiradas como lo han sido con este galardón.

Por su parte, el ganador, Santiago López Navia, ha agradecido el premio: "No es fácil ganar un premio literario; el aparentemente hecho de formar parte de los finalistas ya es un premio en sí mismo. Hay mucho talento y ese talento conmueve al autor que gana un premio, porque le hace sentirse seguro".

No obstante, ha apuntado que ganar un premio "tampoco es un éxito", al igual que perderlo "tampoco es un fracaso". López Navia ha mostrado su agradecimiento tanto a la organización del Premio como a la editorial, de las que ha dicho haber recibido un gran afecto, algo que resulta "poco habitual" en este ámbito. En este contexto, el autor se ha mostrado especialmente comprometido con León, una ciudad que ha formado parte de su vida en sus viajes de Madrid - Lugo.

EL AUTOR

Santiago López Navia (1961) es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias de la Educación con Premio Extraordinario por la UNED y doctor Honoris Causa por la Universidad SEK de Santiago de Chile. Además, es catedrático de Filología en Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Internacional de La Rioja y miembro asesor del Consejo de Dirección de Trinity College Group.

Sus principales líneas de investigación son el cervantismo y la retórica, a los que ha dedicado varios libros y numerosos trabajos académicos.

Ha publicado los libros de poesía 'Tremendo arcángel' (2003), 'Sombras de la huella' (2006), 'El cielo de Delhi' (2007 y 2009), 'Canción de ausencia rota de mi señor Silente' (2008), 'Ética y retórica a Jacobo Sadness' (2008 y 2023), 'Ensueño y mediodía' (2011), 'Canciones de Navidad del País de Nunca Jamás' (2011), 'Nueva carta de derrota del grumete James Wolfson' (en edición no venal, 2012) y 'Arte nuevo' (2013).

Igualmente, es autor de 'Impresiones de paso' (2015), 'Vivir es llegar tarde a todas partes. (Antología 1986-2017)', 'Tregua' (2020), 'Hespérides. (Peregrinaciones, duelos y silencios de Jacobo Sadness)' (2022), '25-33' (2022), 'Pasmos de Tediato (y otros poemas leves que pueden ser graves)' (2024) y 'Deslindes' (2025) y el libro de relatos 'Cuentos de barrio y estío' publicado en 2015.