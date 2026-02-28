El Ayuntamiento de León inicia el lunes la reparación parcial del asfalto en diferentes calles

LEÓN 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León realizará durante la próxima semana la reparación parcial del aglomerado asfáltico en diferentes calles de la ciudad que han sufrido desperfectos como consecuencia de los intensos episodios de lluvias de las últimas semanas.

Por estas actuaciones, que se realizarán entre el 2 y el 8 de marzo, habrá restricciones puntales del tráfico rodado por parte de la Policía Local del Ayuntamiento de León que será la encargada de realizar el control del tráfico, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Dentro de este plan de bacheado se actuará en las siguientes calles: calle Santa Ana, calle Monja Etheria, Avenida Fleming, Avenida Antibióticos, Avenida Padre Isla, Avenida Álvaro López Núñez, calle Ramón y Cajal, rotonda de Gutiérrez Mellado, calle Policarpo Mingote y Avenida Universidad.