El Ayuntamiento de León invertirá 220.462 euros en construir un nuevo parque infantil en La Lastra

Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado una inversión de 220.462 euros para construir un nuevo parque infantil en Los Aluches de La Lastra, un contrato que se ha adjudicado este viernes a la empresa Bricantel España y cuyo plazo de ejecución es de tres meses desde que se firme el acta de replanteo.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de León dotará de un equipamiento de juegos infantiles a la plaza de La Unión Europea, en el barrio de La Lastra. La actuación se desarrollará en una de las áreas ajardinadas de la zona dentro de un espacio peatonal de gran superficie al que se accede desde el interior de la misma desde la calle Los Aluches y el Paseo del Parque.

El proyecto contempla una superficie de 1.565 metros cuadrados de forma circular que en la actualidad está ajardinada y cuenta con 20 árboles de 20 años de edad y los trabajos que se realizarán implicarán el trasplante de cuatro de ellos para poder ubicar el área de juegos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los juegos estarán pensados para que simultáneamente puedan jugar hasta 60 niños de entre 6 a 14 años, aunque serán accesibles también para edades inferiores. Se construirán dos soleras de forma y dimensiones en función de las características de los juegos ofertados, siempre de forma circular, a base de hormigón poroso de 12 centímetros de espesor y se rematarán con una superficie de seguridad de plana de caucho continuo. La actuación contempla también dotar de nuevo mobiliario urbano la zona para las familias usuarias del nuevo parque.

PARQUES DEL EJIDO

Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha adjudicado las obras de mejora de los parques de la Amistad y la tolerancia y Batalla de Clavijo, en El Ejido, a la empresa Peyalfe, SL por un importe de 75.207 euros, cuyas obras tienen un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de inicio y un plazo de garantía de dos años para la obra civil y cinco para el mobiliario desde el acta de recepción.

Esta intervención en dos de los parques del barrio de El Ejido pretende mejorar la seguridad, accesibilidad, confort y funcionalidad de las zonas de juegos y equipamientos existentes. Habrá también nuevo arbolado y zonas de sombra para los usuarios.

ZONA DE CALISTENIA

En el parque de la Amistad y la tolerancia se instalará una zona de calistenia sobre pavimento amortiguador de seguridad, una modalidad cada vez más demandada por usuarios jóvenes y adultos, lo que supondrá una mejora significativa en la oferta de equipamientos deportivos del barrio, al incorporar un espacio moderno para el ejercicio físico al aire libre complementario a las instalaciones ya existentes.

Tras la intervención, el parque contará con nuevo mobiliario urbano como seis mesas picnic inclusivas y cinco de madera con objeto de favorecer las zonas de descanso y convivencia.

ADAPTACIÓN DEL ACCESO

En el parque de la calle Batalla de Clavijo las mejoras que se implementarán consistirán en la adaptación del acceso a la zona de juegos mediante rampas accesibles, sustituyendo asimismo el pavimento amortiguador de ambas zonas de juego preexistentes y en la renovación parcial del equipamiento infantil mediante la instalación de un nuevo juego inclusivo.

La Junta de Gobierno Local ha dado también luz verde a dos actuaciones más en el barrio de El Ejido, la mejora de la cancha deportiva de la calle San Pablo y en el Jardín Cabeza de Vaca, ubicado en la calle del mismo nombre, adjudicadas con una inversión de 73.322 euros.

Por otra parte, se han adjudicado las obras de renovación de los aseos del Pabellón Deportivo del CHF a la empresa Meraki CR, SL por 157.294 euros, con un plazo de ejecución de seis meses y un plazo de garantía de cinco años.