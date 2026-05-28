El Ayuntamiento de León ofrece 15 actividades deportivas y de ocio para población general y mayores

Imagen de archivo de las Actividades de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de las Concejalías de Bienestar Social y Mayores, pone en marcha un año más el programa de Actividades de Desarrollo Comunitario con 15 propuestas tanto para población general como para mayores.

Estas propuestas se impartirán en los centros sociales municipales y centros sociales de mayores con el objetivo de impulsar la participación y promover un envejecimiento activo y saludable.

Para la población general las actividades previstas son yoga, inglés básico, inglés conversación, actividades manuales, encuadernación y pintura al óleo. Además, para los mayores de 65 años se han programado propuestas de memoria, gestión de emociones, cultura general, yoga, acondicionamiento físico / postural, actividades manuales, coro, teatro y encuadernación.

El plazo de inscripción se abre el próximo lunes, 1 de junio, y se extenderá hasta el 16 de junio. Se podrá realizar de forma telemática a través de la web del Ayuntamiento de León y de forma presencial en los centros de Mayores Padre Isla y Mariano Andrés en horario de 9.00 a 14.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las inscripciones presenciales para los talleres de mayores se podrán realizar los días 1, 2 y 3 de junio en el caso de yoga; los días 8 y 9 de junio para la actividad 'Actívate'; los días 10 y 11 de junio para memoria y gestión de emociones y el día 12 de junio para teatro, coro, actividades manuales y encuadernación.

En cuanto a los talleres para la población general, la inscripción se podrá formalizar de forma presencial los días 4 y 5 de junio en el caso de yoga; el 15 de junio, inglés básico e inglés conversación y el día 6 de junio las actividades de manuales, encuadernación y pintura al óleo.

SORTEO DE PLAZAS

La inscripción para las aulas de cultura general se realizará a partir del 1 de octubre y el día 16 de junio se realizará el sorteo público de las plazas en el Centro de Mayores Padre Isla a las 14.00 horas, mientras que las listas de las personas admitidas quedarán expuestas a partir del 22 de junio en los centros de mayores, centros municipales y en la página web del Ayuntamiento de León.

Para la población general la cuota es de 75 euros anuales y en el caso de las actividades para mayores, el precio es de 30 euros, excepto el aula de cultura general, que es gratuita. Además, se aplica una bonificación del 50 por ciento para desempleados en la primera actividad (necesario el certificado del Ecyl).