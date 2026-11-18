El Ayuntamiento de León refuerza la promoción del turismo de congresos y eventos con su presencia en la feria IBTM World 2026 de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la sección de Turismo y la Oficina de Congresos Municipal, participa en IBTM World 2026, uno de los principales encuentros nacionales e internacionales de la industria de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE), que se celebra en Barcelona hasta este jueves.

Integrada en el stand de Turespaña, cuenta con una agenda de reuniones profesionales concertadas para continuar con la labor encaminada a posicionar la ciudad como destino de congresos y eventos.

La presencia de la ciudad de León como destino en esta feria está dentro de la planificación estratégica de promoción turística, orientada a continuar con el posicionamiento de la ciudad en el mercado del turismo de reuniones, mediante el incremento de la visibilidad y notoriedad como destino MICE, así como la generación de nuevas oportunidades para atraer congresos, convenciones, encuentros profesionales y eventos corporativos.

El Ayuntamiento de León comparte espacio en el stand de Turespaña con otros destinos y entidades de promoción turística nacionales, también en colaboración con la Junta de Castilla y León. Esta presencia permite mostrar la oferta de León como destino y aprovechar el marco de promoción conjunta del destino España para dar a conocer sus recursos y ventajas y, a su vez, mejorar competitividad.

La participación en IBTM World se plantea como una herramienta de trabajo comercial y posicionamiento estratégico. Para ello, la Oficina de Congresos de León acude con una agenda de reuniones profesionales previamente concertada, dirigida a mantener encuentros con organizadores de congresos, agencias especializadas, empresas del sector, asociaciones y otros agentes prescriptores en la elección de destinos para eventos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

IDENTIFICAR NUEVAS OPORTUNIDADES

El objetivo es presentar las posibilidades de la ciudad mediante la identificación de nuevas oportunidades y para dar lugar a que los contactos puedan traducirse en futuras candidaturas y proyectos a celebrar en el territorio leonés.

La ciudad de León apuesta por poner en valor los recursos propios como la proximidad, accesibilidad, identidad, oferta complementaria de calidad que puede enriquecer notablemente la experiencia de los participantes, así como la capacidad de adaptarse a las necesidades de este segmento. A ello se suma la disponibilidad del Palacio de Exposiciones y Congresos, espacios singulares y otras salas disponibles, así como recursos del sector privado de la ciudad con gran capacidad organizativa.

El principal objetivo es que la ciudad de León gane presencia y posicionamiento en el mercado de los congresos y eventos, ya que posee una propuesta competitiva basada en la calidad, la cercanía y la capacidad de ofrecer experiencias diferenciadoras.

SEGMENTO DE ESPECIAL INTERÉS

El turismo MICE constituye un segmento de especial interés para la estrategia de desarrollo turístico de la ciudad tanto por su capacidad de desestacionalización como la dinamización de sectores como la hostelería, la restauración, el comercio y los servicios profesionales.

Con la presencia en IBTM 2026, el Ayuntamiento de León refuerza el compromiso con la promoción y el desarrollo de un modelo turístico amplio y diversificado con una apuesta planificada, para consolidar el destino como una opción cada vez más reconocida en el ámbito nacional en este tipo de turismo.