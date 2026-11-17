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LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, se suma a la celebración del Día Mundial de la Infancia con un programa de actividades que se desarrollará los días 19 y 20 de noviembre y que tendrá como escenario el Centro Cívico León Oeste - Crucero.

La jornada conmemora los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989). Para ello, se han diseñado distintas actuaciones en colaboración con las asociaciones y entidades de la ciudad que trabajan en favor de la infancia.

El sello por el que Unicef distingue a la ciudad de León como Ciudad Amiga de la Infancia es la manifestación de tener presente a la infancia y adolescencia en el centro de todos los ámbitos --educativo, sanitario, social y participativo-- y hace como propia la misión impulsada por la agencia de la ONU.

Ser una Ciudad Amiga de la Infancia supone la puesta en marcha de acciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos y alcanzar su pleno desarrollo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Día Mundial de la Infancia es un día que se dedica a reflexionar sobre los derechos del niño e imaginar nuevas formas de hacerlos realidad. En esta jornada, el Ayuntamiento de León se adhiere a cuantas propuestas se realizan para dar mayor visibilidad a esta celebración a través de varias actividades en las que participan de forma activa miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, centros escolares y asociaciones de la ciudad.

PROPUESTAS

El programa del Día Mundial de la Infancia en León comenzará el miércoles 19 de noviembre a las 11.00 horas en el Centro Cívico del Crucero, acto en el que participará al alumnado de distintos centros educativos, habrá lectura de un manifiesto elaborado por la corporación infantil del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia y la representación de la obra 'El Circo de Mr. P'. La suelta de palomas cerrará la jornada matinal. Además, el Centro Cívico acogerá una exposición de los trabajos realizados por el alumnado y escuelas infantiles y por la tarde se desarrollarán actividades lúdicas con asociaciones y entidades que trabajan con infancia vulnerable bajo el lema 'Las casas de las asociaciones'.

Las actividades continuarán el viernes 20 de noviembre con la lectura del manifiesto en todos los centros educativos (11.15 horas aproximadamente) y la iluminación de la fuente de Guzmán de color azul.

Asimismo, tres niños y niñas del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de León participarán en el IV Encuentro Autonómico de Participación Infantil y Adolescente 2026, que se celebrará en la sede del Consejo Autonómico y Social de Castilla y León en Valladolid.

Las acciones continuarán con sendas lecturas de manifiestos el sábado 21 en el partido infantil femenino en el Olímpico de León (12.00 horas) y el domingo 22 en el partido de fútbol Cultural-Zamora (18.15 horas).