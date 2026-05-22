El Ayuntamiento de Palencia destina 30.000 euros para la Oficina de Atención al Mayor de la Fundación Brian

Reunión de la Junta de Gobierno Local - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado el convenio con la Fundación BRIAN para el desarrollo y puesta en marcha de la Oficina de Atención al Mayor por un importe que asciende a los 30.000 euros.

El documento se ha incorporado al orden del día por la vía de urgencia, tal y como han informado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por otro lado, en el área de Contratación, se ha dado paso al patrocinio publicitario del Festival Palencia Sonora 2026 en favor de La Mano Negra Palencia S.L., por la cuantía de 110.000 euros.

Ya en el área de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, la sesión ordinaria ha aprobado el convenio con la Asociación Contraluz Fotográfica Palentina, para la organización y desarrollo del XIII Festival de Fotografía PallantiaPhoto por la cuantía de 6.250 euros.

Asimismo, se han dado luz verde a las bases y convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones culturales para la realización de programas y actividades en materia de Cultura durante el presente año, autorizando un gasto por importe de 15.000 euros.

En otro orden de cosas, en el área de Impulso Económico se ha dado paso al convenio con la Asociación La Cocina de la Bella Desconocida, por un importe de 2.000 euros, destinados a financiar la organización del II Concurso y Jornadas de la Menestra Palentina.

Asimismo, se ha aprobado la disposición del gasto plurianual para financiar las obligaciones derivadas del contrato del servicio de limpieza, control y seguridad acuática de las instalaciones deportivas del PMD por la cuantía de 435.627 euros, así como del contrato del servicio de realización de actividades incluidas en la oferta deportiva del Patronato (Cursos de Patinaje, Deportes de Raqueta, Modalidades para el Mantenimiento Físico, Actividades en el Medio Natural y Acuáticas) por un total de 257.790 euros.

Por su parte, en el área de Bienestar Social, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases y convocatoria pública para la concesión de subvenciones de financiación de plazas concertadas con asociaciones juveniles para la participación de población infanto-juvenil en campamentos y marchas volantes 2026 con una dotación económica de 11.350 euros.

Por último, se ha dado cuenta de los expedientes de contratación de las obras de mejoras de acerado y viario en la Avenida Ponce de León, en el tramo comprendido entre el Puente de Hierro y el Puente Sandoval, con un presupuesto base de licitación de 486.451 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, así como del servicio de grúa, gestión del depósito y cobro automático de la tasa de la ciudad por un presupuesto base de 702.483 euros.

También, de las aprobaciones de las actuaciones ID07 e ID08 del Proyecto 'Cerro del Otero, mejora de la eficiencia energética', dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, por las cuantías de 146.993 euros y de 161.449 euros, respectivamente.