El Ayuntamiento de Palencia dispone de un remanente presupuestario de 7,8 millones para invertir en la ciudad

El concejal de Hacienda, Carlos Hernández, y la alcaldesa, Miriam Andrés, durante la presentación de la liquidación del presupuesto municipal. - EUROPA PRESS

PALENCIA 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palencia contará con 7,8 millones de euros de remanente para inversiones libres en la ciudad después de cerrar la liquidación del presupuesto del año 2025 con superávit, según ha destacado el concejal de Hacienda, Carlos Hernández.

En una rueda de prensa acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, el edil ha subrayado que las cuentas municipales del año pasado cumplen "de sobra" con los objetivos de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda a las que están obligadas.

En este sentido, ha repasado las cuentas de 2025 que arrojan un superávit presupuestario de 3.025.992 euros y cumplen tanto la regla de gasto como el límite legal de deuda. Además, el resultado presupuestario del ejercicio se sitúa en 5.043.297 euros.

Asimismo, el concejal ha confirmado que la deuda municipal ascendía a 31 de diciembre de 2025 a 37,9 millones de euros, lo que representa un 46,11 por ciento de los ingresos corrientes del Ayuntamiento, "muy por debajo del límite del 110 por cien establecido por la legislación vigente".

"Podemos decir que el Ayuntamiento de Palencia es un ayuntamiento saneado desde el punto de vista de la deuda", ha afirmado Hernández, quien ha insistido en que las cuentas municipales cumplen los tres parámetros económicos exigidos: estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda.

Respecto al remanente de tesorería, el responsable de Hacienda ha señalado que, tras realizar los ajustes correspondientes, el Consistorio dispondrá de 7,8 millones de euros para nuevas actuaciones.

De esa cantidad, 5,4 millones podrán destinarse libremente tanto a gasto corriente como a inversiones, mientras que algo más de 2,3 millones deberán emplearse obligatoriamente en inversiones.

Por su parte, la alcaldesa ha hecho una valoración política de estos resultados y los ha relacionado con "la magnífica gestión" del equipo de gobierno, que tuvo que afrontar al inicio del mandato una liquidación presupuestaria "deficitaria" correspondiente a las cuentas del periodo anterior.

También ha defendido que una de las prioridades del Ejecutivo municipal ha sido reforzar el área de gestión de ingresos para mejorar la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento. "No se trata de subir impuestos y recaudar más, sino de gestionar mejor", ha asegurado la regidora.

Andrés ha destacado también que el remanente no responde a una falta de ejecución presupuestaria, sino que convive con una etapa de "inversiones históricas" en distintos barrios de la ciudad, tal y como lo ha calificado.

INTERVENCIONES

En cuanto al destino de los fondos disponibles, la alcaldesa ha adelantado que se van a dedicar a "adecentar y mejorar" el mantenimiento de la ciudad, un contexto en el que el Ayuntamiento apostará por pequeñas intervenciones a través de contratos menores que permitan actuar con mayor agilidad en distintos puntos de la capital para atender las peticiones que llegan desde las asociaciones de vecinos, los técnicos y los propios concejales.

Otra de las peticiones que se van a atender a cargo de estos fondos es la climatización de los centros sociales municipales, la renovación de las pistas deportivas al aire libre y la mejora de distintas zonas verdes de la ciudad, como el parque de El Salón o la Huerta Guadián.

Finalmente, ha avanzado que parte del superávit también serviría para mejorar la actividad cultural de la ciudad.