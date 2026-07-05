El Ayuntamiento de Salamanca amplía este verano los talleres de ajedrez a toda la red municipal de bibliotecas - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca extenderá este verano la oferta de talleres de ajedrez a todas las bibliotecas de la red municipal tras la "excelente acogida" de la experiencia piloto desarrollada durante el primer trimestre del año en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester.

La iniciativa, dirigida a niños y niñas de entre siete y 14 años, ha despertado un "gran interés" entre las familias, con una elevada demanda de inscripciones en todas las bibliotecas participantes, según ha expresado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca reforzar la programación estival de las bibliotecas municipales con una actividad que combina "aprendizaje, ocio y desarrollo de habilidades como la concentración, la estrategia, la memoria y la toma de decisiones".

Los talleres son impartidos por dos destacados ajedrecistas salmantinos, como son el maestro Amador González de la Nava y la campeona autonómica Lucía Sánchez Elena, quienes acercarán este deporte a los participantes mediante sesiones adaptadas a los distintos niveles de conocimiento.

Estos talleres llegarán desde este lunes 6 hasta el viernes 10 de julio a las bibliotecas Barrio Vidal y Torrente Ballester, en la primera de 11.00 a 13.00 horas y, en la segunda, de 12.00 a 14.00 horas.

A continuación, desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de julio, se realizará el taller en la Biblioteca Carmen Martín Gaite, en horario de 12.00 a 14.00 horas, mientras que durante la semana siguiente, del 20 al 24 de julio, de 11.00 a 13.00 horas, la Biblioteca C.M.I. Trujillo será la encargada de albergarlo.

Para finalizar, durante la última semana de julio, desde el lunes 27 hasta el viernes 31, la Biblioteca Gabriel Galán acogerá el taller de ajedrez en horario de 11.00 a 13.00 horas.