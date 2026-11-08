El Ayuntamiento de Salamanca celebrará el 14 de noviembre una jornada de voluntariado ambiental en los 'bosques savios'

SALAMANCA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Municipal de Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, a través del programa 'VoluntaS', celebrará una jornada en los 'bosques savios' de olmos resistentes a la grafiosis, para comprobar su correcto crecimiento.

Dentro del apartado de voluntariado ambiental, la cita tendrá lugar de 10:30 a 13:30 horas, con salida desde el Parque Elio Antonio de Nebrija, para realizar un recorrido a través de los 'bosques savios' de olmos resistentes a la grafiosis plantados desde el año 2019.

En total, son cerca de 900 olmos que fueron obtenidos a partir de otros ejemplares, cuya resistencia está probada, con el objetivo de recuperar una variedad que ha ido desapareciendo de muchos lugares de la Península Ibérica por esta enfermedad en los árboles.

De entre todas las zonas de la ciudad donde han sido plantados, destacan el Bosque de Escolares en Salas Bajas, el Bosque de Mayores en la Vaguada de la Palma, el Bosque del Personal Sanitario junto al Hospital Universitario de Salamanca, el Bosque de la Universidad en La Platina, el Bosque de la Cultura junto a la Iglesia Nueva del Arrabal, el Bosque del Deporte junto al campo de fútbol de La Salud y el Bosque de la Inclusión en el barrio Prosperidad.

Las personas interesadas en participar en esta actividad y en todas las de 'VoluntaS' pueden inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado (CMI) Trujillo o de forma telemática a través de la página web www.voluntariadosalamanca.com, del correo electrónico agenciavoluntariado@aytosalamanca.es, del número de teléfono 660 178 583 o de un mensaje por WhatsApp al 722 614 186.