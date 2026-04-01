Ayuntamiento de Salamanca destina más de 5,6 millones para la reforma de una treintena de plazas y parques

El alcalde Carlos García Carbayo, en su visita a las obras del parque de Carmelitas. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha invertido más de 5,6 millones en la reforma de una treintena de plazas y parques de la ciudad que da continuidad a la realizada en la anterior legislatura con más de 8,7 millones para este destino.

El primer edil, Carlos García Carbayo, ha visitado la renovada plaza de Carmelitas, en el barrio del Oeste, donde se ha ampliado la zona de juegos infantiles, mejorado la accesibilidad y la seguridad.

Este proyecto, junto con la ampliación de las zonas infantiles en el parque de los Jesuitas, ha supuesto una inversión de 177.482,80 euros. En la plaza de Carmelitas se ha ampliado el recinto hasta 700 metros cuadrados al incorporarse junto a la iglesia dos minicampos de fútbol, dado que es una actividad muy demandada por los pequeños usuarios del parque.

De esta forma, también se atiende una petición de vecinos y establecimientos hosteleros de la zona para que la práctica de fútbol no interfiera en viandantes y clientes de las terrazas, tal y como ha asegurado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En el interior de la zona de juegos infantiles se ha renovado el pavimento con una base amortiguante con acabado de césped sintético para mejorar la seguridad de los menores.

Los juegos se han reorganizado con la incorporación de dos nuevas camas elásticas, un carrusel, un balancín y un gran combi con capacidad para 28 personas, formado por dos torres y diversas escaleras, toboganes y pasadizos, en tonos verde y marrón para combinar con la simbiosis de patrimonio monumental y natural presente en la plaza. Se mantiene la tirolina existente y el columpio cesta.

Al mismo tiempo, se ha mejorado la accesibilidad a toda la zona infantil con una nueva rampa, instalado nuevos bancos para acompañantes de los niños y desplazado la fuente bebedero existente hasta la puerta del nuevo acceso.

Además, se ha ampliado el vallado perimetral para garantizar una mayor seguridad.

El alcalde ha explicado que la misma empresa que acomete estos trabajos está desarrollando al mismo tiempo el acondicionamiento y mejora del parque de El Baldío, dando respuesta a las peticiones planteadas por las personas que suelen utilizarlo con sus mascotas, pues se trata de una zona natural de diez hectáreas que permite el libre tránsito de los animales.

En la actualidad se están instalando dos grandes pérgolas hexagonales, que permitan el cobijo y resguardo de la lluvia o del sol en los meses de mayor calor, cinco mesas picnic para usuarios del parque y un nuevo humedal artificial de 500 metros cuadrados, donde estaba la antigua charca, para fomentar la generación de biodiversidad en la zona.

También se instalarán vallados con puerta en los accesos que dan al Camino de los Frailes, a modo de vestíbulos de seguridad, para evitar que los perros se escapen en caso de que alguna puerta quede abierta.